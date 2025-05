El robo de cable en la línea Madrid-Sevilla afecta a más de 10.000 pasajeros

Renfe ha actualizado este lunes de madrugada el número de viajeros afectados por la incidencia de este domingo hasta los 10.700 viajeros. Miles de personas han quedado paralizadas o han llegado con demoras a su lugar de destino por el robo del cable en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que se ha producido en cuatro puntos diferentes a su paso por la provincia de Toledo. La operadora ha actualizado de madrugada el parte de incidencias y asegura que continúan afectados 16 trenes y 5.584 pasajeros por el incidente que se iniciaba en la tarde-noche de este domingo. Además, los trenes con salida de Andalucía antes de las 8.00 "se verán afectados afectados por demoras considerables", según recoge la agencia Europa Press. La estación de Atocha ha permanecido abierta toda la noche para recibir a los viajeros que han llegado con horas de retraso a su destinos. Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria, señala que el tráfico se reanudará progresivamente entre Madrid y Andalucía a las 9.30 de la mañana.

Los cortes y robos de cable están afectando a los trenes que enlazan la capital con Andalucía. Se han producido en los términos municipales de Los Yébenes (puntos kilométricos 92/850 y 93/600) y Manzaneque (puntos kilométricos 101/400 y 102/200), "afectando a las instalaciones de señalización de la línea, lo que está provocando retrasos en el servicio". Por otra parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha anunciado que la compañía va a retrasar este lunes una hora las salidas de los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Sevilla y Madrid-Toledo, en ambos sentidos, para facilitar los trabajos de reparación en la madrugada.

Cartel en la estación de Atocha que indica las fuertes demoras de los trenes con destino a Andalucía. / Pablo Gallén

Heredia ha explicado que Renfe ha anulado las últimas salidas de trenes de alta velocidad de la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes "para facilitar las llegadas de los trenes acumulados" después del robo de cable en la línea Madrid-Sevilla que ha afectado a más de 10.700 viajeros en 30 trenes que han quedado paralizados, con demoras o sin salida.

El presidente de Renfe ha precisado que, además del problema del robo de cable, un tren de Iryo "ha tenido un enganchón en la catenaria", por lo que ha tenido que ser "transbordado y retirado". "Los trenes paralizados comienzan a circular", ha anunciado después de señalar que este incidente era "la causa de los trenes que se han quedado sin energía". Heredia ha señalado que la compañía "sigue informando en cada tren de las estimaciones de llegada" y ha defendido que se han tratado de repartir las existencias de cada tren, además de avisar a taxis en las estaciones de llegada. También ha anunciado que habrá trenes de Cercanías desde Atocha y la estación permanecerá abierta. Finalmente, ha apuntado que Renfe está preparando trenes especiales para llevar a las personas cuyas salidas han sido canceladas o serán retrasadas y, de ello, se informa por mensaje SMS y correos a las personas viajeras.

Posteriormente, la compañía ha indicado que la previsión es que los viajeros afectados sean reubicados en otros servicios a partir de las 7.00 horas. Mientras tanto, Renfe ha abierto las Salas Club, donde ha habilitado comida, bebidas y mandas; y ha reservado 220 habitaciones de hoteles para las personas que viajan con menores, mayores y viajeros con necesidades especiales. Asimismo, ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para el Avant Madrid 22:15 - Puertollano 23:37 y reforzará el servicio de Cercanías, que permanecerá operativo durante la noche, y contará con un tren especial a las 3.30 horas con destino a Chamartín, Alcalá de Henares, Móstoles, Parla y Fuenlabrada.

"Acto de Sabotaje"

Previamente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, había denunciado "un acto grave sabotaje" en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con robos de cable en distintos puntos, por lo que ha asegurado que la Guardia Civil ya está investigando estos hechos que considera "muy graves".

Según ha explicado el ministro, son cuatro robos de cable en puntos distintos en un radio de 10 kilómetros y que "son los sistemas de seguridad de la línea". "La afectación a los trenes que aún quedan por circular va a ser muy seria. Y apenas tendremos dos horas desde que acabemos hoy para repararlo", ha indicado.

Puente ha asegurado que la Guardia Civil investiga ya los hechos. "Si alguien puede ofrecer información se agradece toda la colaboración posible. Estos hechos son muy graves", ha reiterado. En cuanto al transbordo del Iryo que quedó detenido, el ministro ha manifestado que espera que "ahora se avance a mayor velocidad y concluir la operativa".

La incidencia en la infraestructura ha provocado retrasos y detenciones de la circulación en trenes de alta velocidad y de larga y media distancia. En concreto, los trenes Madrid-Sevilla y Sevilla-Madrid han experimentado retrasos considerables al no poder circular a su velocidad habitual. Alguno de ellos se encuentran detenidos a la espera de reanudar la circulación, pero otros directamente se han cancelado sin salir de su lugar de origen ante las dificultades. Así, se han visto afectados trenes con salida a dirección Madrid --o viceversa-- desde Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Puertollano (Ciudad Real) o Murcia.

El presidente andaluz exige alternativas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno que ofrezca alternativas a los pasajeros que viajaban en los trenes afectados por un robo de cable en la línea Madrid-Sevilla, a la vez que ha pedido dar "máxima prioridad a resolver esta situación en unas fechas tan importantes". "Muy preocupado ante la situación que afecta a miles de viajeros de Renfe y especialmente del AVE que conecta Andalucía con Madrid", ha reaccionado el presidente andaluz.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a las incidencias en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que han afectado este domingo a 21 trenes, indicando que con los "apagones" y estas "averías", España sufre "una calamidad diaria, el bochorno internacional y el daño a la economía". Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha denunciado una "falta de seguridad de la infraestructura" de la que es responsable el Ministerio de Transportes. "Se muestra como víctima quién tiene responsabilidad en evitar el problema, ha reprochado en 'X' al departamento dirigido por Óscar Puente.

La dirigente del PP también ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deje tirado a más de 6.300 viajeros de AVE "sin ninguna solución". "Nosotros hoy no queremos que nos digan si han robado el cable o no. Lo que queremos es que se nos trate con dignidad y que se nos lleve a nuestro lugar de destino lo antes posible", ha reclamado. Además, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha culpado al Gobierno por la incidencia en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, recalcando que "España no funciona".

"Una detrás de otra, España no funciona y el único culpable es un Gobierno que está en todo menos en atender los problemas reales de los españoles", ha escrito la portavoz parlamentaria en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. Asimismo, Pepa Millán ha reprochado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "solo se dedique a twittear y señalar a gente en redes" en lugar de solucionar los problemas ferroviarios. "Lo raro sería que la red ferroviaria funcionara bien", ha ironizado.