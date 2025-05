Pedro en el país (y las opas) de las maravillas

No fue necesario que el presidente del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola, se lo preguntara. El presidente del Gobierno ya había avisado que lo mencionaría. Y vaya si lo hizo. El anuncio de que a partir del 6 de mayo empezará una ronda de consultas con asociaciones y entidades para conocer su opinión sobre la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Sabadell fue acogido con estupor por la audiencia que asistía a la inauguración de la reunión anual que el Cercle inauguraba ayer en Barcelona. Tras haber hecho un repaso al dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la opa, del resultado de estas consultas se decidirá si en quince días la opa se traslada al Consejo de Ministros para decir qué piensa de ella. Tendrá tres opciones: aprobarla, aprobarla a regañadientes u oponerse, sin saber muy bien qué significa y cómo puede aplicarse esta oposición.

El estupor con que recibieron las palabras de Sánchez fue distinto según se preguntara a las personas relacionadas con el Sabadell que estaban en la audiencia o a los del BBVA, que mantenían, como siempre, una discreta posición en segundo plano. Que el Sabadell juega en casa en las reuniones del Cercle tampoco escapaba a nadie. Directivos y consejeros del banco son miembros de la asociación barcelonesa. Para empezar, Guardiola fue consejero delegado del banco durante trece años, hasta abril de 2021. Anteriormente, había realizado su carrera en el BBVA.

Para el Sabadell, el estupor era de alegría. El dictamen de la CNMC fue recibido como un jarro de agua fría y ya empezaban a realizarse cábalas sobre qué más hacer. Las palabras de Sánchez significan que el Gobierno va a poner todo su fervor para evitar que el BBVA pueda salirse con la suya. La estrategia: agotar al adversario. Nadie ponía en duda de que esta consulta se realizaría a quien se ha opuesto activamente a la opa, empezando por las patronales catalanas y los sindicatos. Para el BBVA, el estupor era de incomprensión. No esperaban nada parecido y se escudaban, sin mucho más qué decir, con el argumento que manejan desde el inicio: que decidan los accionistas.

Más comentarios en los que sí había consenso. Una consulta de este tipo, considerada como una especie de plebiscito no vinculante sobre una operación empresarial, no había ocurrido nunca en España. Detrás de la perplejidad del anuncio realizado por Pedro Sánchez, desde el Sabadell se reafirman que caso de prosperar la opa, tienen la seguridad de que la mayoría de los accionistas de esta entidad no irán bajo las condiciones actuales. En su haber: un 33% de los accionistas son clientes y trabajadores del banco que no quieren cambiar. Lograr alcanzar el 50,01% de oposición, sumando gestoras de fondos, no será tan difícil al considerar que el precio ofrecido por BBVA no justifica las expectativas de crecimiento futuro del valor de Sabadell en solitario.

Antes de sacar su penúltimo conejo, Sánchez aprovechó para valorar su gobierno: “Seguimos viviendo en el lugar más desarrollado del planeta. Nos lo tenemos que creer”, poniendo en el mismo cesto Catalunya, España y Europa. Defendió con número que España ha generado el 40% del crecimiento económico de la UE desde 2019 y que en 2025 el 40% del empleo que se creará en la UE será en España. También anunció que la deuda pública bajará del 100% del PIB en 2026. “Los pesimistas siempre se han equivocado”, señaló, no sin antes lanzar un guiño al mundo empresarial prometiendo una reducción de la burocracia y pidiendo pasar a la acción para que la UE gane escala. Respecto al apagón de hace una semana, una ligera mención al inicio: “nuestro objetivo es reforzar el sistema eléctrico ya de por sí robusto y seguir trabajando hacia la transición energética.”