La Generalitat tendrá que perdonar 13 millones de euros en multas a grandes tenedores por una brecha legal

Más de 500 expedientes sancionadores contra grandes tenedores de vivienda están a punto de archivarse sin ningún tipo de impacto para ellos. Son 13 millones de euros que la Generalitat tendría que haber ingresado en sanciones que nunca ocurrirán. De hecho, hay 400.000 euros que incluso tendrá que devolver, porque los afectados ya habían pagado la multa. Así se saldan, según ha podido saber EL PERIÓDICO, dos recursos de inconstitucionalidad que interpusieron el PP y Vox sobre el asunto, a los cuales el Tribunal Constitucional acaba de dar la razón.

La historia se remonta a 2015, cuando se aprobó la ley que obligaba a los grandes tenedores de vivienda de hacer una oferta de alquiler social a personas vulnerables antes de iniciar cualquier trámite legal para desahuciarlas. Desde 2020, cuando empezó a funcionar la norma tras algunos años suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional, l'Agència Catalana de Consum ha impuesto 711 sanciones a un centenar de grandes tenedores por esta cuestión. Algo más de 17 millones de euros en total.

El catalizador fue una modificación de esta ley aprobada por el Parlament de Catalunya en 2022 para hacer que una protección que hasta entonces se limitaba a inquilinos con un contrato de alquiler o hipoteca con dificultades para pagar, llegara también a familias sin un amparo de este tipo. Es decir, a personas que se les hubiese terminado el contrato y se hubiesen quedado igualmente en el piso o directamente a okupas. Esto elevó considerablemente el volumen de denuncias hechas a Consum, pero también el enfado de PP y Vox, que decidieron llevar la norma hasta el Tribunal Constitucional (TC).

Y este organismo ha desempatado a su favor. Dice, en dos sentencias distintas, que la Generalitat no tiene competencias para impedir que alguien acuda al sistema judicial para lo que quiera. Dicho de otro modo: no se cuestiona la sanción por no ofrecer alquiler social, se cuestiona que se imponga una condición (tener que ofrecer alquiler social) para poder acudir a un juzgado y empezar el proceso de desahucio. Según el TC, esto es competencia estatal, no autonómica.

De ahí que la estrategia en la que trabaja el Govern para encajar el golpe gire más en torno a modificar la ley de cuajo, que a seguir recurriendo lo recorrido. Su plan es cambiar la norma para que se centre en multar por no ofrecer alquiler social, independientemente de si se ejecutan medidas de desahucio o no.

El peor escenario

Esta visión se explica sobre todo teniendo en cuenta que la cosa puede empeorar aún más para el Govern. Este pronunciamiento del TC está exclusivamente centrado en las sanciones por no ofrecer alquiler social a 'okupas' y familias en situación similar, no al resto de inquilinos, cuestión que está ahora también en manos judiciales. Si esto termina igual, que es lo más probable, la Generalitat tendrá que devolver otro casi millón de euros en sanciones ya pagadas.

Preguntada por EL PERIÓDICO, l'Agència Catalana de Consum confirma que el saldo final es el siguiente: hay 521 multas que se van a archivar por valor de 13 millones de euros, de los cuales 435.000 euros ya se habían abonado (el resto se habían recurrido y todavía no habían pagado la multa) y se tendrán que devolver. Los 190 expedientes restantes, que equivalen a 4,6 millones de euros en sanciones (de los cuales unos 870.000 ya están pagados) se pausarán voluntariamente, para evitar volver a encontrarse en esta situación en el futuro.