El Govern lanzará un plan de choque contra los accidentes laborales e investigará a 1.000 pymes al año

La Generalitat ultima un plan de choque para reducir el número de accidentes de trabajo en las empresas y para ello creará un plan piloto en el que parejas de técnicos de prevención visiten unas 1.000 pymes cada año para detectar irregularidades y/o proponerles mejoras en sus sistemas de seguridad. Así lo ha anunciado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, en una atención a los medios este lunes por la mañana, que confía poder alcanzar un acuerdo con las patronales y sindicatos en las próximas semanas y así poner en marcha el plan de medidas.

Un total de 19 catalanes perdieron la vida en el trabajo a lo largo del primer trimestre del año, cinco más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos recopilados por el Departament de Treball. A lo largo de todo 2024 el número de fallecidos fue de 101 personas y la cifra fluctua de un año a otro en función de la actividad económica. A mayor actividad, más fallecidos y las estrategias de prevención hasta ahora se han demostrado insuficientes para revertir de manera sólida esa tendencia.

El Govern quiere actuar para cambiar eso y para ello pone en el punto de mira a las pymes, donde hay menor presencia sindical y los sistemas de prevención de riesgos, a veces por un tema de presupuesto, son menos sofisticados. Si bien en general los mecanismos de prevención laboral están poco adaptados a la realidad concreta de las compañías y reproducen un modelo genérico ampliamente externalizado. Hasta el punto de que, según datos de la propia administración catalana, tres de cada cuatro empresas externaliza a sus sistemas de seguridad laboral.

Delegados territoriales

Sàmper quiere ahora rescatar una vieja reivindicación de los sindicatos para reducir el número de siniestros en el trabajo y pretende impulsar un plan piloto con delegados territoriales. Una figura encarnada por un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales que visite regularmente distintas empresas donde los sindicatos no tienen representación y pueda dar fe de las condiciones de trabajo que allí se dan. "Las empresas que tienen menos de 50 trabajadores pueden ser aquellas que realmente tengan més necesidad", ha señalado el conseller.

Y es que la gran mayoría de empresas catalanas son pymes y en las más pequeñas la existencia de una central que vele por el cumplimiento de la normativa laboral más básica es prácticamente inexistente. El labor de estos delegados se sumará a la que regularmente efectúa la Inspección de Trabajo y que cada año destapa y multa centenares de fraudes al respecto. El cuerpo de inspectors dependientes de la Generalitat realizó un total de 10.524 actuaciones vinculadas a accidentes de trabajo y en las mismas constató un total de 1.949 infracciones, imponiendo por ello multas por valor de 9,2 millones de euros.

Ahora la Generalitat, para reforzar esa labor inspectora, subvencionará con alrededor de un millón de euros un programa piloto con 12 técnicos que patrullarán las empresas catalanas y prevén llegar a unas 1.080 a lo largo del año. De esos 12 técnicos, seis los elegirán CCOO y UGT y los otros seis Foment del Treball y Pimec. Si los resultados son positivos, a cabo de dos años la administración catalana consolidará el piloto y lo ampliará con más personal y dotación presupuestaria.

Pendientes de más medidas

La creación de esas patrullas de técnicos será una de las múltiples medidas que el Govern quiere incorporar en su plan de choque contra la siniestralidad laboral. El conseller, no obstante, no ha querido desvelar más detalles del mismo ya que quiere acabar de pactarlo con patronal y sindicatos. Un punto que sí ha revelado que quiere reforzar es la prevención en materia de riesgos psicosociales, es decir, vigilar no tanto los daños sobre el cuerpo, sino sobre la mente.

Y es que un gran número de bajas médicas actualmente ya no se deben tanto a accidentes físicos, sino a problemas de salud mental. Para ello desde la Generalitat pretenden incrementar la formación en las empresas y sobre todo en los delegados de prevención en materias psicosociales.