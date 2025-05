DIRECTO | La 40 Reunió Cercle d'Economia, en vivo: Feijóo y Cuerpo participan en la segunda jornada de la cita

La agenda del martes

La segunda jornada del encuentro empezará con una sesión dinámica inversa con los eurodiputados Javi López (PSC), Diana Riba (ERC) y Adrián Vázquez (PP) sobre '¿Qué pinta España en Europa?'. Después, Costa ofrecerá la conferencia 'El despertar de la UE: Prioridades para reforzar Europa en el mundo', antes de una mesa redonda en la que participarán el director fundador del Centre on Contemporary China and the World de la Universidad de Hong Kong, Li Cheng; la vicepresidenta del Scowcroft Center, Paula Dobrianksy, y el decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, Andrés Velasco. Posteriormente, el futuro director del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos, dialogará con el director gerente de Bank of America Global Research, Francisco Blanch, sobre las perspectivas de la economía global.