Cuerva lanza oficialmente su candidatura para repetir en Cepyme arropado por Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entrado este lunes en la campaña electoral de Cepyme, la principal patronal de las pequeñas y medianas empresas integrada en CEOE. Ayuso ha presentado a Gerardo Cuerva, el candidato que aspira a repetir su mandato en la patronal frente a Ángela de Miguel en los comicios de dentro de 15 días, en un desayuno informativo en Madrid. Cuerva ha admitido que ha recibido "múltiples presiones" para no optar a la reelección, entre ellas la del actual presidente de CEOE, Antonio Garamendi. "He recibido, no presiones del Gobierno, múltiples presiones. Las presiones las he recibido del propio presidente de la CEOE. La organización me ha presionado y me sigue presionando para que no me presente a la reelección", ha afirmado durante el encuentro organizado por Nueva Economía Fórum.

Ayuso ha arropado a Gerardo Cuerva y ha destacado su "defensa de las pymes, ante todo y ante todos, ante el silencio cómodo". "Espero que Cepyme salga fortalecida de este proceso. Cuerva ha coincidido en este punto y ha negado que quiera "dinamitar" la unidad de acción empresarial, puesto que él es parte de la CEOE y ha insinuado que a lo mejor es que él resultado "incómodo" para el "intervencionismo". "¿Por qué yo no soy CEOE? ¿por qué alguien pone en duda que yo soy CEOE? Llevo más de 30 años estando en las organizaciones empresariales", ha asegurado.

Pese a todo, Cuerva ha tendido la mano a CEOE, asegurando que las empresas son más fuertes "si van unidas". "Generar división en el tejido empresarial solo otorga ventaja a quien no cree en la empresa", ha alertado. En este sentido, Cuerva, que ha recordado que la unidad de acción de CEOE y Cepyme se acordó en 1980 "sobre la base de la independencia de ambas organizaciones", ha criticado la decisión del Ejecutivo de dar entrada en el diálogo social a la organización Pimec. "Por eso, no puedo entender que haya quien, con el único objetivo de asegurar mandato o garantizar más poder público, haya considerado que este era un buen momento para abrir una brecha en CEOE. En el peor escenario, el sentido de las organizaciones empresariales se está desvirtuando y no es momento de división", ha apuntado. "Hay que dejar de mirarse al espejo para mirar a los ojos de las empresas (...), dejarse de monólogos para dialogar sobre qué es lo que queremos para las empresas, o mejor, sobre lo que las empresas quieren de nosotros", ha espetado.

Además, Cuerva ha apuntado que cuando Garamendi, siendo presidente de Cepyme, se presentó a las elecciones contra el presidente de la CEOE no sucedió nada y no se convirtió en un cisma como ha pasado con él. "¿No somos lo suficiente maduros para cerrar filas y seguir trabajando por el mundo empresarial?", ha indicado. Cuerva ha defendido la necesidad de una patronal alejada del modelo "institucionalizado". "No quiero una Cepyme presidida por un funcionario a los orígenes del presidente de la CEOE ocho horas al día, cinco horas a la semana".

Sin complejos

Tanto Ayuso como Cuerva han insistido durante el desayuno en la necesidad de "sacudirse los complejos". Cuerva ha señalado que se presenta a la reelección como un acto de responsabilidad y porque se siente un empresario más. "Ni ingeniero ni nada, por encima de todo lo que hay que decir es que somos empresarios", ha aseverado. Así, pese a todas las "presiones", Cuerva ha explicado que se presenta a la reelección como presidente de Cepyme por un "acto de responsabilidad" y porque sus principios, en defensa de la empresa y de su libertad, le "obligan". Ayuso ha recordado que la política económica del Gobierno hace "un gravísimo daño a las empresas" y supone "un disparo al tejido productivo" con impuestos excesivos y arbitrarios, además de inseguridad jurídica. "Las pymes son las más libres, las menos politizadas y por eso quieren atacarlas", ha asegurado Ayuso.

"No pasa absolutamente nada porque Cepyme pueda tener una visión, un prisma, una vuelta más de tuerca para aquellas necesidades o particularidades que tenemos las pymes. Pero, quitémonos los complejos. En un país en el que el 99,8% de las empresas son pymes, ¿qué pasa? ¿Nos da vergüenza defendernos a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Eso quiere decir que vamos en contra de la grande? No", ha indicado Cuerva. El actual presidente de Cepyme ha indicado que hoy no se cuestiona la independencia de CEOE, pero sí la unidad de acción empresarial y, en este sentido, ha indicado que la Cepyme que él quiere no puede subyugarse "ni a la voluntad de CEOE ni a la de cualquier Gobierno", y menos todavía al Ejecutivo "más hostil que ha conocido" para los intereses de las empresas privadas.

El presidente de Cepyme ha advertido de que "hoy más que nunca está en riesgo la libertad de empresa" y ha señalado al respecto que en una "democracia sana" no se puede evitar opinar, "por buenismo, temor o interés", en contra de un partido o del Gobierno "cuando se propone una norma intervencionista con la empresa o cuando se interviene directamente en las decisiones o incluso en el accionariado de una compañía".

Contra la reducción de jornada

Tanto Cuerva como la presidenta Ayuso han cargado contra la intención del Gobierno de reducir la jornada. La líder madrileña ha subrayado que la reducción de jornada "supone un durísimo golpe a la competitividad de las pymes, especialmente". Ayuso ha recordado que la medida que se pondrá en marcha "de manera arbitraria, sin rigor" y por "electoralismo" y "sectarismo".

Cuerva ha recordado que el Ejecutivo pretende recuperar el proyecto de ley de la rebaja de la jornada laboral la próxima semana "aprovechando" la división generada por el presidente de la CEOE en Cepyme. Así, ha afirmado que gracias al manifiesto de la pequeña y mediana empresa española por la libertad de empresa promovido por Cepyme, al que no se adhirió CEOE pero sí la mayoría de organizaciones empresariales españolas, "el Gobierno retiró el órdago" que había lanzado en el mes de julio sobre la reducción de jornada y se mostró más favorable a negociar.

"No me parece casual, por eso, que en estos días, después de que el presidente de CEOE decidiera públicamente optar por la división en nuestra organización, el Gobierno haya aprovechado para aprobar una norma que estaba en 'stand by'. Lo que demuestra con claridad este último hecho es que la división del tejido empresarial nos debilita y da fuerza a los enemigos de la empresa", ha apuntado. Cuerva ha aprovechado para confesar que "probablemente" ahora no firmaría la reforma laboral que suscribió en 2021 con el Gobierno, Comisiones Obreras, UGT y la CEOE porque "no era la reforma laboral que necesitaba el mundo empresarial".