¿Hay que temer los días con sol y mucho viento?

Vista de la ciudad de barcelona con varias calles y casas a oscuras, sobretodo en zonas como el clot, poble nou y eixample. Media noche en la ciudad el día que hubo el apagon electrico en españa. / ZOWY VOETEN

Tras el apagón ha empezado otro divertimento. Entrar en la web de Red Eléctrica para observar detenidamente el minuto a minuto que calcula de dónde procede la generación eléctrica en España. Aquello que hasta hace cinco días era visto con jolgorio, que la energía procedente de renovables como la eólica y el sol sea superior al 50%, empezará a verse con temor. ¿Y si vuelve a ocurrir otro apagón? Los días de sol y viento en toda la Península serán tan temidos como los avisos meteorológicos de la llegada de una nueva dana.

¿Exageraciones? Todavía carecemos de la información suficiente para poder determinar las causas del apagón. Nada se puede descartar aún, pero más vale que empiece a responderse. Estos días hemos aprendido un poco más de energía. Una amiga experta del sector me dio una lección que para alguien no versado en temas de ingeniería se hacía complicado entender. Frases como «ha habido un abuso de tecnologías que no son capaces de tener una generación sincrona» y «haber dejado tanta generación no sincrona no funcionando» resume una de las teorías que explican lo sucedido. En fin, estas diferencias de canalización y control entre sistemas sincrónicos y no sincrónicos -léase renovables- hizo que cayera un sistema tensionado por cuellos de botella . Aquello de lo que algunos expertos iban avisando, incluyendo desde Red Eléctrica, se acabó cumpliendo.

Que España necesitaba más inversiones en el sistema eléctrico para hacer frente al cambio de mix de oferta lo sabemos. Los responsables de todo el ecosistema energético lo repetían constantemente en cualquiera de las apariciones públicas que realizaban. En privado, incluso, alguno dejaba caer el temor a que un día pasara lo que ha acabado pasando. Este temor se agravaba, además, en regiones españolas que están recibiendo importantes inversiones en centros de datos y tecnología digital, muy dependiente de la oferta de energía. Aragón en la punta de lanza.

Esta misma semana del apagón coincide con la entrevista realizada a la vicepresidenta para Europa del grupo surcoreano Hanwha Energy, Seunghee Hong. Advertía antes del apagón de la necesidad de invertir en más red (y acelerar las inversiones en baterías de almacenamiento) para poder hacer frente a la oferta de renovables. ¿Y de quién dependen la estrategia y la decisión para dar el visto bueno a las inversiones? Del Gobierno. Hoy, la política que más ha impulsado la transformación energética en España, Teresa Ribera, es vicepresidenta de la Comisión Europea. La actual ministra de Transición Energética, vicepresidenta tercera, fue su número dos: Sara Aagesen.

De cómo debe realizarse el proceso hacia una energía limpia se han escrito toneladas de libros y opiniones contrastadas, más o menos ideologizadas. Mientras unos defendían mayor rapidez, ha habido defensores, desde el mundo académico hasta el de la empresa privada, de que la transición de combustibles fósiles a no fósiles debe ralentizarse para ir adecuando el sistema paulatinamente. Desastres y tragedias, como el de la central nuclear de Fukujima en Japón y las consecuencias de la dependencia de Europa Central del gas ruso han servido para ir ajustando estas transiciones.

Y, sin embargo, los dos países más poblados de la Tierra (la India y China, donde se concentra el 35% de la población mundial) dependen mayoritariamente (ver el barómetro de la página 22) del carbón para generar energía.

En Francia manda la energía nuclear; en España y Alemania, la eólica; en Italia y el Reino Unido, el gas, y en Suiza, la hidráulica.

En Europa, hay grandes diferencias. Dos terceras partes de la energía en Francia es de origen nuclear; en Alemania y España lidera la eólica; en el Reino Unido e Italia, la impulsada por gas (como en EEUU y Rusia), y en Suiza, por poner otro ejemplo, la hidroeléctrica, que también lidera la generación en Brasil. No existe una fórmula mágica en un sector donde los intereses nacionales priman por encima del resto.

Ha sido una intensa semana informativa. El grupo Caixa sigue ejecutando sus cambios en distintos órdenes de su galaxia. La destitución de Ángel Simón como consejero delegado de Criteria (cargo que ocupa desde finales de enero de 2024) puede iniciar un nuevo periodo en la estrategia del brazo inversor de la Fundación Caixa, presidido por Isidro Fainé. Ha entrado como vicepresidente ejecutivo de Criteria el actual presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

Precisamente, una de las inversiones realizadas por Criteria fue la compra del 3% de las acciones del grupo Puig, que salió a bolsa hace un año. Al grupo de perfumería y moda, aún controlado por la familia que lo fundó, hemos querido dedicar esta semana la portada de ‘activos’. En su primer año en bolsa ha sufrido un varapalo en el valor de sus acciones. El escenario económico mundial no le ha favorecido. Paula Clemente cuenta cómo ha sido posible y cuál puede ser su nueva estrategia.