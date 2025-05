Jaume Guardiola (Cercle): "Una guerra comercial moderada ya será dramática"

Jaume Guardiola (Barcelona, 1957) vive sus últimos meses como presidente del Cercle d'Economia. A finales de junio dejará el cargo tras las elecciones en la entidad, en las que hasta la fecha se ha presentado como única candidatura la de la vicepresidenta Teresa García-Milà. Antes de irse, liderará la última reunión anual, que se celebrará entre el 5 y el 7 de mayo en Barcelona bajo el título ‘Europa: wake-up call’, con la que defienden que el clima creado en los últimos meses en la geopolítica mundial puede ser una oportunidad para el Viejo Continente, "con un tono optimista que queremos que esté presente".

Después del colapso vivido el lunes, la primera pregunta es obligada: ¿qué efecto cree que puede tener el apagón en la economía del país?

Desde un punto de vista económico, un apagón de características como el del lunes suponen pérdidas cuantiosas que habrá que acabar de calcular, y en estos momentos es demasiado pronto para saber si se podría volver a repetir. Primero es imprescindible saber qué ha causado el apagón eléctrico para activar los mecanismos necesarios para que no vuelva a suceder.

Ha manifestado públicamente que, si no se actúa con urgencia, la economía española corre el riesgo de caer en la mediocridad. ¿Cuánto tiempo nos queda?

Los números de la economía española son buenos y no reconocerlo no tendría sentido. Pero cuando levantas un poco la mirada se puede observar que en términos de renta per cápita o de PIB per cápita, que serían indicadores más precisos del bienestar de un país, hemos perdido respecto a Europa. En el caso concreto de Catalunya, hace 20 años teníamos un 17% de renta per cápita por encima de la media europea y hoy estamos en el mismo nivel de la media. Las proporciones en España son muy similares. Ha habido un deterioro que se explica por la productividad. Tenemos menos productividad relativa que otros países de Europa. Y ahora que hablaremos de Europa en la reunión anual... es lo mismo que le pasa a Europa respecto a Estados Unidos. Dicho esto, hay que puntualizar que en los dos últimos años la productividad ha mejorado. Esto nos invita a pensar que se han hecho apuestas para construir una economía más basada en sectores de valor añadido, y que esto está empezando a dar resultados. Si se prolonga en el tiempo y el deterioro se corrige, sería una gran noticia.

¿Qué habría que hacer para mantenerlo en el tiempo?

Hay que potenciar todos los aspectos vinculados a la productividad. Esto se traduce, primero, en apostar más por la innovación. Estamos convencidos de lo mismo que ha dicho Mario Draghi muchas veces: se hace muy buena ciencia pero nos cuesta mucho convertir esta ciencia en innovación. La innovación se hace en las empresas y esto significa que se tiene que impulsar el apoyo a la innovación empresarial. En el Cercle d'Economia hemos lanzado la Iniciativa para la Productividad y la Innovación (IPI), que es un intento de hacer un 'think tank' que involucre al sector público, el privado y el académico para garantizar respuestas transversales y aportar soluciones concretas y aplicables, concentrándonos en los conceptos de productividad e innovación. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la composición sectorial. Un país que tiene sectores de menos valor añadido muy presente en su economía, como el turismo y la construcción, tiene una productividad más baja. No es nada contra el turismo, que ha salvado la economía tanto en la crisis financiera como después del covid, pero hay que ayudar a crecer a otros sectores.

¿Alguno más?

El tamaño empresarial. Las empresas más grandes, por pura escala, exportan más, innovan más y son más productivas. Hay que buscar mecanismos que ayuden a que las empresas ganen tamaño. A tamaños iguales, España y Catalunya compiten bien, pero tenemos mucho peso económico de empresas pequeñas. También hay que mejorar la educación. Se han hecho pasos muy positivos, pero que hay que adecuar mejor los perfiles que demandan las empresas con los perfiles que se generan, tanto en la formación profesional como a nivel universitario. También ayudaría la simplificación administrativa y reducir la economía sumergida.

La lista empieza a ser larga ...

Y hay que añadir las infraestructuras, que tienen que tener una conversión en términos de rentabilidad económica o social. Tradicionalmente, se han dedicado muchos recursos a infraestructuras que no tienen rentabilidad. Por ejemplo, un informe de la AIReF de 2019 evalúa la efectividad económica del gran despliegue del AVE y la poquísima inversión en Rodalies en las metrópolis más relevantes, cuando la rentabilidad económica y social sería mucho más alta. La pregunta sería: ¿estamos dedicando los recursos a construir las infraestructuras que necesitamos o, por razones del voto político y del agravio comparativo, invertimos en infraestructuras que no tienen realmente un retorno ni económico ni social proporcional al tamaño de la inversión? Cuando pensamos en las infraestructuras hay que pensar en el modelo de productividad del país.

Y, ahora, en este escenario aparece la necesidad de invertir en defensa y repensar Europa.

Europa ha vivido sin ser muy consciente de algunas dependencias que en estos momentos se han convertido en vulnerabilidades. Por ejemplo, la energía barata de Rusia, que permitía a la industria alemana ser muy eficiente; el acceso a importaciones masivas de tecnología, que ha hecho que no nos tengamos que preocupar de invertir en este sector; una globalización, que nos permitiría exportar a muchos mercados, y un paraguas norteamericano de defensa. La guerra de Ucrania ya empezó a abrirnos los ojos pero la geopolítica de Estados Unidos desde hace tiempo -no es Donald Trump ahora, ya desde Barack Obama y Joe Biden- hace evidente que hay que pivotar hacia Asia-Pacífico y buscarnos la vida. Efectivamente, eso implica más inversión en defensa y seguridad. Se habla mucho de defensa, que asociamos a una parte más militar, pero solo es una parte muy concreta de la seguridad. La seguridad tiene muchos elementos en los que Europa tiene que invertir, evidentemente, más dinero, pero también más coordinación, más políticas comunes, más cesión de soberanía y más capacidad integradora.

¿Cómo están viviendo este momento las empresas y los empresarios?

En España, como los números macro y el mercado doméstico funcionan bien, no hay mucho nerviosismo de momento. Pero la amenaza de guerra comercial, que además es un vaivén, porque un día es una cosa y otro día es la contraria, se ve con preocupación. En la reunión que empieza el 5 de mayo lo veremos. Tenemos una mesa de debate con participación empresarial titulada: 'Cómo gestionar en tiempos de disrupción geopolítica'. Al final, en la mejor de las hipótesis, una guerra comercial moderada acabará generando un descenso del crecimiento y probablemente un riesgo inflacionario, que es la combinación más dramática. De momento, solo hay preocupación entre los empresarios porque no se ha reflejado todavía en los números.

¿Se trasladará pronto a los resultados empresariales?

Depende de cómo sea de profunda la guerra comercial. Tiendo a ser optimista porque creo que para Estados Unidos, que es el que ha iniciado este proceso, no es sostenible una política muy agresiva. Me cuesta mucho ver por qué los americanos han dado este paso. Es verdad que Estados Unidos tiene un déficit comercial, importa más que exporta, pero lo tiene financiado porque el ahorro mundial está con el dólar y el bono americano ha sido siempre un valor refugio. Es una situación relativamente cómoda: fabrican de productos de valor añadido, que implican salarios más altos, con una economía muy cercana al pleno empleo. Son los grandes beneficiados del orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas maneras más inteligentes de afrontar esta situación que la que estamos viendo. Soy optimista respecto a la evolución de la guerra comercial, pero no tanto respecto a algunas cosas que está haciendo la Administración de Trump en términos de calidad democrática y deterioro institucional que me parece muy preocupantes.

Como consejero delegado del Banco Sabadell, ¿qué desenlace de la opa espera?

Me gustaría que el Sabadell sobreviviera como entidad independiente. Es un jugador muy importante para la economía catalana y está muy fuerte, pero también creo en el mercado y los que tienen que decidir son los accionistas. Sí creo que hay un problema de concentración bancaria que puede acabar condicionando el acceso al crédito. Hemos vivido unos años de mucha liquidez donde realmente no ha habido problemas de financiación, pero pueden venir tiempos de restricción, los hemos visto en muchos ciclos económicos. Cuando la oferta bancaria en el mundo de la empresa se reduce puede haber restricciones al acceso al crédito. Trabajé en el Sabadell pero también en el BBVA, y creo que es una buenísima entidad, pero mi preferencia es que sobreviva el Sabadell.

¿Cómo se prepara el cambio de presidencia en el Cercle d'Economia?

El proceso electoral se abre en junio. Como ha pasado en otras ocasiones, hay una única candidatura, que apoya la actual junta, que es la de la vicepresidenta Teresa García-Milà. Además, ha pasado la valoración de los expresidentes, que conforman un órgano estatutario que se llama junta consultiva, que no tienen una decisión vinculante pero que es tradición que cuando hay un proceso electoral opine sobre los candidatos y, en este caso, tiene el apoyo de todos los expresidentes. Así es que espero que sea un proceso muy tranquilo.

¿Qué hará después?

Me coincide con el vencimiento del mandato del patronato de Esade, así es que me va a bajar considerablemente la actividad. Podré planificar tranquilamente lo que haré después.