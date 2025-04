Wall Street cae cerca de un 1% tras la debilidad del dato del PIB estadounidense

Wall Street pierde cerca de un 1% tras la publicación más débil de lo anticipado del dato del PIB estadounidense correspondiente al primer trimestre del año. El Nasdaq cae un 1,25% hasta los 17.242 puntos, el S&P 500 un 0,85% hasta los 5.513 puntos y el Dow Jones un 0,49% hasta los 40.328 puntos. Los tres índices bursátiles han iniciado la sesión en rojo tras conocerse que la economía de EEUU se contrajo un 0,3% en los tres primeros meses del año por la incertidumbre global espoleada en gran medida por el presidente del país, Donald Trump.

El retroceso del PIB durante el primer trimestre del 2025 se debió, según los datos publicados este miércoles por el Bureau de Análisis Económico (BEA) al aumento de las importaciones, que se sustraen del cálculo del PIB y a una reducción del gasto gubernamental. El dato intertrimestral, por su parte, se contrajo un 0,1%.

Trump ha culpado de las "malas cifras" al anterior presidente, Joe Biden: "Esta es la bolsa de Biden, no la de Trump". "No tomé posesión hasta el 20 de enero. Los aranceles pronto empezarán a entrar en vigor, y las empresas están empezando a trasladarse a EEUU en números récord", añadió, insistiendo que "no tiene NADA QUE VER CON LOS ARANCELES" y que "SEAN PACIENTES".

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, encabezaban las ganancias Verizon (1,3 %), Sherwin-Williams (0,32 %) y Johnson & Johnson (0,23 %), frente a los mayores descensos que se registraban en ese momento de Nike (-3,81 %) y Amazon y Nvidia, con caídas del 3,8 % en ambos casos.

Por sectores, todos registraban pérdidas y las más acusadas eran para el de bienes no esenciales (-3,52 %), el energético (-2,57 %) y el tecnológico (-2,44 %). En el mercado de materias primas, el petróleo del Texas caía un 0,99 %, hasta los 59,82 dólares el barril.