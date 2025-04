Reynés gana más peso en el mundo Caixa

Ayer, día en que Francisco Reynés (Palma de Mallorca, 1963) inauguraba su cargo como patrono de Fundación Caixa, nombramiento con el que fue premiado hace un mes, se le asignaba ser el nuevo vicepresidente ejecutivo de Criteria, brazo inversor de la Fundación y primer fondo de inversión privado de capital español. Al mismo tiempo, Caixa destituía del cargo de consejero delegado a Ángel Simón (Manresa, 1957), que lo ocupaba desde enero de 2014.

Tanto Reynés como Simón han sido históricamente dos de los ejecutivos más cercanos a Fainé. Reynés regresa a Criteria quince años después de abandonar la dirección general del brazo inversor de Caixa -donde estuvo tres años, 2007-2010 para sacarlo a Bolsa- para incorporarse como consejero delegado de la gestora de infraestructuras Abertis, entonces en la órbita Caixa. Estuvo en esta antes de incorporarse como presidente ejecutivo a Naturgy en 2018. Simón había ido ascendiendo peldaños desde la gestora de aguas, Aguas de Barcelona y el holding Agbar, hoy propiedad de la multinacional francesa Veolia, de la mano del ex presidente de Caixa, Ricard Fornesa, y del propio Fainé.

Interpretar la nueva apuesta de Fainé por Reynés en clave sucesoria como presidente de la Fundación Caixa es tan erróneo como haber pensado que Ángel Simón podía serlo cuando fue nombrado consejero delegado de Criteria. Nadie dentro de Fundación Caixa estima oportuno realizar ningún tipo de especulación. “La Caixa tiene una historia de 120 años y cuenta con una tradición que solventará esta situación cuando toque”, explican dentro del grupo. El artículo 17.3 de los estatutos de la Fundación clarifican: El patronato puede designar entre sus miembros uno o diversos vicepresidentes. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del presidente, sus funciones las asume el vicepresidente único o primero, si no está, por el segundo o sucesivo, si lo hubiese, y en defecto de todos, el miembro del patronato de mayor edad".

El 13 de febrero fue nombrado vicepresidente de la Fundación -cargo que estaba vacante tras el cese de Juan José López Burniol- el editor Javier de Godó (Barcelona, 1941), que también ocupa la vicepresidencia de Criteria. Tras Godó las dos personas de mayor edad son los patronos Artur Santos (Oporto, 1941), presidente de Honor de BPI, y Eugenio Gay (Barcelona, 1946), abogado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Entre los miembros del patronato se encuentran el presidente de Telefónica, Marc Murtra, el ex presidente de esta empresa, José María Álvarez-Pallete, y el ex presidente de Inditex, Pablo Isla. Su director general, nombrado en diciembre de 2024, es Josep Maria Coronas.

El cese de Simón se enmarca más en haber perdido la confianza del presidente y por su estilo de gestión. Dentro de grupo Caixa no gustó el modo en que desde Criteria se lidió con el cese de Pallete de Telefónica y su sustitución por Murtra a instancias del Gobierno, que tiene un 10% de la operadora. Fuentes de Caixa consideran vital evitar interpretar que el grupo está aliado políticamente con algún partido y la sensación de que andaba de la mano del PSOE para entrar en compañías estratégicas se estaba extendiendo. A los meses de ser nombrado primer ejecutivo de Criteria, Simón llevó a cabo una transformación de la cartera del primer fondo inversor privado español, con el desafío de tener 40.000 millones en activos brutos a final de década y ampliar la cartera. Cerró 2024 con 30.400 millones con participaciones destacadas en Caixabank (31,22% que representaban ayer 15.617 millones), Naturgy (26,71% y 6.811 millones), Telefónica (9,99% y 2.515 millones), ACS (9,36% y 1.392 millones), Veolia (5% y 1.392 millones) y Puig (3,05% y 289%), además de haber comprado el 20% de Europastry por 280 millones. Una porción relevante de los dividendos procedentes de estas inversiones sirve para financiar la obra social de Fundación Caixa, que este año ascenderá a 655 millones de euros.

Reynés recuperó la confianza de Fainé tras haber estado en la cuerda floja como presidente de Naturgy en medio de la batalla accionarial por el control del grupo con la entrada del fondo australiano IFM. La reestructuración accionarial en la energética, aún en marcha, y un nuevo plan estratégico que entierra la prevista escisión del grupo en dos compañías, han impulsado de nuevo la acción de Naturgy que, con Caixabank (presidida por Tomás Muniesa) son las dos principales fuentes de dividendos de la Fundación. El nombramiento de Reynés no afecta, por el momento ni a José María Méndez, adjunto al consejero delegado de Criteria, ex director general de CECA y consejero de Caixabank, ni a Enrique Goñi, adjunto al presidente de Criteria. Los movimientos seguirán.