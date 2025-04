Rafael Villaseca asume la presidencia de Veolia España

Rafael Villaseca (Barcelona, 1951) será nombrado este miércoles presidente no ejecutivo de Veolia España. Fuentes conocedoras del fichaje han confirmado a EL PERIÓDICO este movimiento, que no supondrá la salida de Villaseca de Celsa. El hecho de que el directivo sea también presidente no ejecutivo en la histórica siderúrgica hace posible que asuma el nuevo cargo. Junto a Villaseca desembarcará en la filial española de la compañía de aguas Daniel Tugues, que ejercía como primer ejecutivo de la chilena Aguas Andinas. Tugues asumirá el rol ejecutivo en Veolia España.

Las fuentes consultadas desvinculan el aterrizaje de Villaseca, históricamente vinculado con el grupo La Caixa, de la salida de Ángel Simón de Criteria y del intento del hólding de entrar en el capital de la compañía siderúrgica. A principios de abril la inversión se dio por hecha, un extremo que no se ha confirmado y que la propia Criteria enfrió la pasada semana.

Durante el verano de 2023 se produjo el histórico cambio de propiedad en Celsa: la familia Rubiralta vio cómo los fondos acreedores de la deuda que ahogaba al grupo se quedaban con la propiedad, en una decisión adoptada por el juzgado mercantil número 2 de Barcelona. Los nuevos propietarios adoptaron entonces un plan de ruta para paliar una noticia que fue traumática en los despachos de poder catalanes, pues suponía el adiós de la familia fundadora. Entre los compromisos adoptados estaba el de situar a un directivo bien conocido en Catalunya como es Rafael Villaseca, que había sido consejero delegado de Gas Natural (antigua denominación de Naturgy y una de las joyas de la corona del emporio industrial de Criteria). También se hizo pública la intención de evitar desinversiones en España y la de encontrar un socio industrial español. Tras distintos movimientos que no prosperaron, a principios de abril se abrió la posibilidad de que Criteria entrara en el capital de la siderúrgica.

La inversión que sí llevó a cabo Criteria este mismo mes de marzo fue la compra de un 5% de Veolia, una participación valorada en 1.100 millones de euros, en un hito que era sólo el último capítulo de una larga relación societaria. Veolia tuvo en 2024 una facturación de más de 44.000 millones de euros, opera en 56 países y tiene 215.000 trabajadores en todo el mundo. Pero desde la óptica de La Caixa, Veolia es la dueña de Agbar, otra de las históricas participadas de La Caixa. Se da la circunstancia de que el propio Ángel Simón fue durante tres décadas el hombre fuerte de la gestora de aguas.

Una trayectoria dilatada

Aunque tal vez su cargo más destacado fuera el de primer ejecutivo de Gas Natural, Villaseca ha pasado por muchas otras grandes empresas tanto públicas como privadas. Fue consejero de Enagas, primer ejecutivo en Panrico o presidente de TABASA. El mismo cargo tuvo en la pública Gestió d'Infraestructures SA (GISA) o en Insiel (hoy Indra). Uno de los tragos más amargos de su vida lo vivió cuando presidía Túnel del Cadí: en el año 1984, cuando ejercía ese cargo, fue víctima de un secuestro por parte del grupo terrorista GRAPO.