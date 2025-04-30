Calendario laboral
El próximo fin de semana de 3 días en Catalunya: queda menos de un mes
Calendario laboral de Catalunya 2026
Calendario laboral de Barcelona en 2026
Las vacaciones de Semana Santa seguramente han sabido a poco. Por suerte, el calendario laboral de 2026 de Barcelona y Catalunya todavía ofrece varios días festivos antes de verano, que servirán para hacer más amena la espera hasta las ansiadas vacaciones.
El primer día del mes, el viernes 1 de mayo, será festivo tanto en Barcelona como Catalunya. Durante la jornada se celebra el Día del Trabajador, un festivo cuyo origen se remonta a 1886, durante una huelga sindicalista en Chicago (Illinois, EEUU).
Para disfrutar de unas pequeñas vacaciones gracias a este festivo, es necesario pedir como día libre el jueves 30 de abril o el lunes 4 de mayo.
Exclusivo en Barcelona
El siguiente festivo que ofrece 2026 solo es no laborable en Barcelona. 50 días después del domingo de Resurrección, en la capital catalana se celebra la conocida como segunda Pascua o Pascua granada.
La festividad tiene lugar el quincuagésimo día después del domingo de Resurrección y de ahí provienen las palabras Pentecostés, de origen griego, y Cinquagesma.
La celebración algo tardía de la Semana Santa ha causado cambios importantes en el calendario de festividades de Barcelona; también en lo relativo al Lunes de Pascua, que este 2026 ha caído en el día 6 de abril, día posterior al Domingo de Resurrección.
Este cambio de fechas ha sido la razón por la que la Segunda Pascua se celebrará, prácticamente, a principios de verano, cincuenta días después del 5 de abril, día en el que este año tendrá lugar el domingo de Resurrección. Este año será el lunes 25 de mayo, lo que permite sumar otros 3 días festivos.
Próximos festivos en Catalunya
Más allá del 1 de mayo y el 25 de mayo, no habrá más festivos hasta el próximo 24 de junio, Sant Joan. Además, este año cae en miércoles, por lo que los que quieran tener puente deberán coger el lunes 22 y martes 23 de junio -y sumar, así, cinco días de fiesta- o el jueves 25 y viernes 26.
Tras la celebración de esta tradicional fiesta catalana, marcada por las cocas y las hogueras en la playa, todavía faltarán por celebrar los siguientes festivos:
- 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen - Estatal.
- 11 de septiembre, viernes: Diada de Catalunya- Catalunya.
- 24 de septiembre, jueves: La Mercè - Barcelona.
- 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad - Estatal.
- 1 de noviembre, domingo: Todos los santos - Estatal.
- 6 de diciembre, domingo: Día de la Constitución - Estatal.
- 8 de diciembre, martes: Día de la Inmaculada Concepción- Estatal.
- 25 de diciembre, viernes: Navidad - Estatal.
- 26 de diciembre, sábado: Sant Esteve - Catalunya.
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Un choque múltiple entre un camión y dos turismos genera largas retenciones en la AP-7
- Australia espera la llegada de 53 buques petroleros este mes para asegurar el suministro de combustible
- El conflicto de Irán ya impacta en los precios mundiales de los alimentos: cereales, leche y azúcar son un 2,4% más caros