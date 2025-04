Agua embotellada y algún plato preparado, lo más buscado en los súpers que siguen abiertos

Varias cadenas de supermercados españoles han confirmado que han tenido que cerrar parte de sus establecimientos debido al apagón eléctrico masivo de este lunes. Otras compañías, en cambio, han podido seguir con la actividad, gracias a que sus tiendas cuentan, en su mayoría, con equipos de generadores eléctricos, que les han permitido mantener el suministro y seguir abiertos. Garrafas y botellas de agua embotellada (al faltar la luz, muchas viviendas se han quedado también sin agua) y platos preparados que no requieren ser calentados han sido los productos más vendidos las últimas horas.

"Me ha cogido que no tenía ni pan para prepararnos un bocadillo y, el agua, como la bebemos de filtro, voy a tener que comprarla", contaba este mediodía Anna, mientras bajaba a pie las escaleras desde el cuarto piso en el que vive en Sitges, en Barcelona. Por suerte, contaba la mujer, "tenía algo de dinero en efectivo en casa, porque igual no podré ni pagar con tarjeta", comentaba.

Una de las que sí está abierta es Mercadona, que asegura que todos sus supermercados en Catalunya funcionan con normalidad gracias a que están dotados de grupos electrógenos que se activan en casos de falta de suministro eléctrico. También Alcampo mantiene abiertos sus centros comerciales gracias a la ayuda de generadores autónomos.

Otras empresas, como DIA y Caprabo, sí han cerrado tiendas, no todas, ya que muchas "no pueden operar" por el corte de luz. Los almacenes de DIA "aún están operativos", pero "con limitaciones", han indicado fuentes de la empresa en declaraciones a Efe.

Caprabo ha confirmado confirma el cierre de prácticamente todos sus establecimientos en Catalunya y ha señalado que solo mantiene abiertas las puertas de medio centenar de tiendas que están dotadas de grupos electrógenos. Según fuentes de la cadena, se está trabajando para mantener con normalidad el funcionamiento de sus plataformas logísticas.

La cadena de supermercados Ahorramas ha informado, por su parte, de que cerca de la mitad de sus establecimientos están cerrados mientras que el resto están funcionando con generadores eléctricos. Fuentes de esta compañía han detallado que en los establecimientos abiertos sus clientes están entrando de forma ordenada, para retirar principalmente agua embotellada.