¿Qué otros apagones históricos ha habido en Catalunya y España?

No es la primera vez que Catalunya y España se apaga. Hay incidentes históricos en la red eléctrica que han dejado días enteros a la población sin suministro. Los esfuerzos de Red Eléctrica Española (REE) por redundar el sistema, es decir, por diversificar las fuentes de abastecimiento por si fallan los trazados de alta tensión, no han sido suficientes en algunos momentos. El mal estado de la infraestructura de media tensión, en otros casos, ha dejado en la estacada a la sociedad civil y al tejido económico.

El último incidente grave en la red eléctrica registrado en España fue el sábado 24 de julio de 2021. Afectó sobre todo a Catalunya, Madrid y Andalucía y se produjo por un fallo en la interconexión de REE con Francia, algo similar a lo ocurrido este lunes. En esa ocasión, 1,2 millones de personas se quedaron sin suministro, 645.000 de ellos en Catalunya, pero pese al enorme alcance en número de consumidores, el fallo se subsanó en una hora.

Apagón general en toda España. / EP

Psicosis por un "gran apagón"

Unos meses antes, en enero de ese mismo año, una avería en una subestación eléctrica de Croacia afectó a toda Europa, aunque algo menos a España. Ese incidente provocó una psicosis en medio continente después de que las autoridades austríacas advirtieran de que, tarde o temprano, se produciría un "gran apagón". "La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo", sentenció la ministra de Defensa, la conservadora Klaudia Tanner, que impulsó una campaña de concienciación en su país que contagió a muchos vecinos, con kits de supervivencia incluidos.

Pero los casos del 2021 no se alargaron tanto como el que sumió a Barcelona en hasta cinco días sin luz, en julio de 2007. No se trataba de la red de alta tensión, la de transporte de energía, sino la de media tensión, la urbana, que es la que la distribuye. La caída de un cable en la subestación eléctrica de Collblanc causó, por efecto dominó, que se desactivaran otras subestaciones de suministro y se incendiara la central del paseo de Maragall. Unas 100.000 personas pasaron una noche a oscuras y centenares no recobraron la luz hasta el cuarto día, lo que provocó que los vecinos salieran a las calles para protestar con caceroladas.

Una torre eléctrica en Madrid, en 2021. / Archivo

Falta de redundancia

Todas estas circunstancias fueron provocadas por fallos en la red eléctrica, ya fuera por mal mantenimiento, falta de redundancia en los sistemas u obsolescencia del trazado. Sin embargo, algunos de los apagones eléctricos más relevantes que se han producido en Catalunya y España en los últimos años han estado relacionados con fenómenos meteorológicos. Grandes nevadas como la del 8 de marzo de 2010 en Catalunya, que destrozó decenas de torres eléctricas (hasta 30 de alta tensión quedaron partidas en Girona) dejó a centenares de abonados sin servicio durante varios días y obligó a Endesa a indemnizarles.

Otros episodios de lluvias torrenciales, como en Catalunya y Levante en 2001 o en Madrid en 1983, también desencadenaron apagones eléctricos de consideración que se prolongaron varias horas.