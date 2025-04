Supermercados y tiendas abiertas en Barcelona y Catalunya este 1 de mayo, día del Trabajador: de Mercadona a Lidl

El próximo jueves, 1 de mayo, es fiesta en Barcelona y Catalunya. Se celebra el día del Trabajador, una fiesta que se celebra en toda España.

Por ser festivo y no ser uno de los festivos que la Generalitat contempla como de apertura comercial, casi todos los centros comerciales permanecerán cerrados.

Pero, ¿qué pasa con los supermercados y las tiendas de la ciudad? Lo cierto es que, como ocurre todos los domingos y festivos, habrá pocos supermercados abiertos en Barcelona.

Calendario festivo

Bon Preu, Aldi, Lidl y Mercadona habitualmente siguen el calendario del municipio y cierran sus tiendas de Barcelona y Catalunya este día.

Pero Caprabo, Condis, Dia, Consum y Carrefour, por ejemplo, sí abrirán la mayoría de sus tiendas este 1 de mayo. La mejor opción es comprobar en su página web si el negocio de tu barrio está disponible.

Bon Preu / Esclat

Los cerca de 150 supermercados que el Grupo Bonpreu (Bonpreu i Esclat) tiene en Catalunya cerrarán este jueves día 1. Pero la mayoría de gasolineras EsclatOil sí abrirán en su horario habitual. Lo mejor es consultar su web para saber si abrirán o no el día del Trabajador.

Caprabo

La cadena de supermercados fundada en Barcelona fue absorbida por el grupo vasco Eroski en 2009. Sus tiendas no suelen abrir los festivos, por lo que la mayoría cerrarán sus puertas el día 1 de mayo.

De todas formas, conviene consultar la tienda específica en este buscador de su página web para cerciorarse de que permanecerá cerrada.

Condis

Los supermercados, que nacieron en una parada del Mercat de la Mercè de Barcelona, tienen más de 568 establecimientos en Catalunya y 13 en Andorra. Al ser unas tiendas que abren también domingos y festivos, este 1 de mayo no será una excepción y mantendrá su horario habitual de 9 a 23 horas. Sin embargo, conviene echar un vistazo a la web de la cadena para comprobar en el buscador el horario de una tienda en concreto.

Carrefour

La francesa Carrefour abrirá sus tiendas de Barcelona este día del Trabajador, aunque no todos sus establecimientos. Algunos de los centros abrirán una hora más tarde -a las 10.00 horas- y cerrarán también antes, a las 22.00 horas. No obstante, cada una de sus tiendas (Carrefour, Market, Express, 24 horas) cuenta con distintos horarios dependiendo de la ciudad en la que se encuentran. Es recomendable comprobar en la página web el horario en el que las tiendas estarán abiertas.

Lidl

La cadena alemana no suele abrir domingos y festivos, por lo que sus tiendas permanecerán cerradas . Sí es posible que haya alguna tienda que abra, sobre todo en localidades turísticas como Salou, Calafell o Roses -por poner solo tres ejemplos- manteniendo su horario habitual de 9 a 21.30 este jueves. Sin embargo, otras que sí abren los festivos reducen el horario a de 9 a 15 horas. En su página web podrás consultar los centros que estarán operativos.

Aldi

Al igual que la cadena Lidl, las tiendas Aldi no suele abrir domingos y festivos, por lo que este 1 de mayo no será una excepción. Sin embargo, no todos los establecimientos permanecerán cerrados, por lo que recomienda revisar previamente la web.

Dia

Los supermercados Dia generalmente abren de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas. Pero algunos de sus establecimientos, dependiendo de su ubicación, también lo hacen domingo y festivos, aunque en horario reducido (hasta las 14.30 horas). Te recomendamos consultar en el buscador de la página web.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana suele cerrar los festivos y domingos, en línea con su política. No obstante, tiene excepciones en algunas zonas y tiendas, sobre todo en verano. Consulta su horario en la página web.

Consum

Los supermercados valencianos suelen abrir sus tiendas los sábados de 9 a 22 horas y, también, los domingos y festivos. En principio, este día del Trabajador no será una excepción y podrás ir a comprar en ese horario. No obstante, conviene que confirmes que tu tienda abre en la web y en qué horario lo hace.

El Corte Inglés

El horario de apertura y cierre de El Corte Inglés también dependerá de cada tienda. Durante los festivos, no suelen abrir en Barcelona ni otras ciudades catalanas. Pero para consultar si el establecimiento que te interesa abre, puedes verificarlo en la página del supermercado.

Supercor

La cadena de supermercados perteneciente al El Corte Inglés suele abrir los domingos y festivos. Para este 1 de mayo se prevé que abra todos los festivos de 8.30 o 9.00 hasta las 0.00 horas. Consulta tu centro en el Buscador de tiendas Supercor.

Alcampo

Muchas de las tiendas de la cadena de supermercados abre los domingos y festivos, por lo que se prevé que la mayoría de los comercios de Alcampo de Catalunya permanezcan abiertos este día del Trabajador. Sin embargo, el horario podría verse modificado. Consulta en su página web la hora del cierre y apertura.