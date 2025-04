Cómo lograr que las reuniones sean efectivas

Reconstrucción de la Mesa Redonda, en 'Camelot', la producción que dirigió Richard Harris en 1967. / Activos

Paren la locura de las reuniones es un reconocido artículo que se publicó en Harvard Business Review en julio de 2017. En él se alertaba sobre el exceso de reunionitis que se estaba creando en las empresas y los efectos negativos que tenía en los equipos y las organizaciones. Ofrecía una cifra: si en los años 60 se dedicaban menos de 10 horas oficiales a la semana a reuniones de distintos equipos, en 2017 las horas sumaban 23. La cifra era mayor si se agregaban encuentros informales, incluso fuera de la oficina.

Ocho años después de este artículo, pandemia mediante, la sensación que sigue existiendo a lo largo y ancho de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, de sectores de muy distinta índole, es que las reuniones siguen siendo excesivas y, en muchos casos, ineficientes y poco ejecutivas. Otro informe, más reciente -marzo de 2022- de la misma publicación señalaba que, en base a una encuesta realizada en 76 empresas, la productividad de los empleados aumentaba el 71% si las reuniones se reducían el 40%.

Entrar en una reunión a primera hora de la mañana y pasar a otras, de forma ininterrumpida, hasta la hora de abandonar el trabajo es una queja constante que he escuchado de personas con distintos ámbitos de responsabilidad. Además, tal como pasa con las consultas del médico, basta con que una reunión empiece con un ligero retraso o se alargue más de lo necesario para que se vayan acumulando las demoras con el paso del día. La mezcla de reuniones híbridas, presenciales y virtuales, puede acabar por complicar aún más su desarrollo. Y ya no hablemos cuando estas reuniones exigen la participación, como ocurre en las multinacionales, de personas que están en distintos husos horarios.

El anecdotario es amplísimo y quien ha tenido la oportunidad de trabajar en empresas con distintas culturas rebosa de ejemplos. En las organizaciones japonesas las reuniones exigen una planificación previa y una estructura sistemática, que se compara con las reuniones más individualistas y (aparentemente) espontáneas de culturas anglosajonas y latinas. En Japón la gestión de los silencios es tan importante como en Estados Unidos y, por qué no, en España puede serlo el debate abierto, que no debe confundirse con las interrupciones constantes que rozan la mala educación.

Las reuniones, como el uso de soportes tecnológicos, no son malas por si solas. Siempre recordaré un encuentro con Scott McNealy, fundador de la extinta Sun Microsystems. Contó que prohibía el uso de power points en las reuniones con sus equipos. Prefería la exposición oral porque así el resto de las personas asistentes prestaban más atención. Es cierto que no hay nada menos productivo que repetir a viva voz lo que explica ya la presentación. Se lee más rápido que se escucha. Salvo que se espere expresamente la sorpresa y no quiera descubrirse hasta último momento alguna confidencialidad, nada mejor que enviar antes el documento -si lo hubiere- a los asistentes para poder ir al grano sin más dilaciones.

Al igual que cada maestro tiene su libro a la hora de enseñar, es el director, responsable o coordinador de la reunión quien debe marcar las líneas de juego. No existe una e indiscutible carta de menú. El estilo puede ser tan distinto como útil y sugerente para sacar partido al contraste de pareceres. Siendo el respeto fundamental si se cumplen las normas básicas. No hay que olvidar que, salvo para quien llega de nuevo, las personas que asisten a las reuniones ya están familiarizadas entre ellas y han podido elaborar, previamente, un trabajo previo de deberes.

Hay desde reuniones que se establecen periódicamente, con órdenes del día ajustados y que buscan compromisos ejecutivos y de seguimiento, hasta aquellas improvisadas de la noche a la mañana que deben atender los devaneos de un proyecto urgente e importante. Sin embargo, en todos los casos, una serie de fórmulas parecen innegociables: ir preparado, ser breve y sucinto en las exposiciones, réplicas y contrarréplicas, no irse por las ramas y no insistir constantemente repitiendo lo ya mencionado. No es necesario repetir la misma frase de frente y del revés o relamerse en el uso de oraciones subordinadas. Norma que nunca falla: sujeto, verbo y predicado. Y, sobre todo, lo más importante: escuchar. ¿Una sugerencia? ¿Por qué no animar -por no decir prohibir- a no usar los móviles mientras se está reunido?

Esta semana ‘activos’ ha querido introducirse y analizar este elemento clave de la gestión empresarial y la toma de decisiones: las reuniones. En su uso equilibrado está la solución.