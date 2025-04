La experta Natalia de Santiago advierte del mínimo que deberías ahorrar: "Una persona normal debería poder afrontar..."

Una de las preocupaciones más habituales de la población es gestionar correctamente su sueldo. Una vez están pagados todos los gastos obligatorios, es complicado saber cuánto dinero guardar y cuánto destinar a ocio y otros caprichos.

"Se suele leer mucho que lo ideal es entre un 10% y un 30%, dependería si es una unidad familiar que cobre un sueldo, los dos...", explica la experta en finanzas Natalia de Santiago en el pódcast de Claudio Nieto. "El 10% no está ni pensando en la jubilación. Ese ratio es para evitar lo que se considera fragilidad o vulnerabilidad financiera. ¿Por qué? Porque si en un año normal no consigues ahorrar como mínimo el 10% de tus ingresos netos, significa que tienes cero cintura, que no estás preparado para afrontar ningún gasto extraordinario"

La ingeniera recuerda que "a nada que algo se salga de lo normal, que se te rompa el coche, una gotera una derrama, pues si no te dan ni para ese 10% es que no puedes afrontar... Es como si tú tienes un estado tal vulnerable de salud, que una gripe se puede complicar mucho"

"Eres vulnerable"

"Si a ti no te da para ahorrar ese ni ese 10% de media en un año normal, significa que eres vulnerable, porque no te puede pasar nada", asegura Natalia de Santiago. Así "solo te salen las cuentas", pero cualquier imprevisto puede convertirte en vulnerable. Estar un par de meses en paro o que se te estropee el coche en esta situación puede ocasionarte muchos problemas.

"Son cosas que una persona normal debería poder afrontar. Y este 10% es una de las medidas de fragilidad financiera, no es la única, pero es una de ellas", recuerda. "Significa que a corto o medio plazo, vas más o menos. A lo mejor, con eso no te da para ahorrar suficiente para la jubilación. O sí, depende ahí mucho de las circunstancias de cada uno".

Algo que también se aplica a los jóvenes, pese a los sueldos bajos o el problema de la vivienda "Este 10%, es porque a veces los jóvenes dicen que tienen pagar un alquiler en una ciudad muy cara, pero sueles tener como más colchón de tu familia. Una persona muy joven, pues en un momento de apuro, igual le va a poder pedir dinero a su padre o irse a vivir con sus padres", añade.

"La gente joven me dice, pero ¿cómo con los sueldos que tenemos y tal? Bueno, es que si eres joven tienes otros colchones, que aunque tú seas vulnerable, tu familia te sostiene", añade.