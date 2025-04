Ibiza se convierte un año más en la pista de baile más grande del mundo

"La temporada en Ibiza se inicia cuando abren las discotecas". Es una frase manida que refleja en gran medida la realidad. Hay dos circunstancias que afectan al despertar del turismo cada año: Semana Santa (cuanto más cercana de mayo, mejor) y la temporada de las pistas de baile con sus decenas de clubs de todo tipo. La primera depende de factores astronómicos y eclesiásticos, pero los openings, como tantas otras cosas, se han visto afectados por el covid; los dueños de las discos decidieron en la era posvirus ayudar a desestacionalizar la economía insular y adelantaron un mes el inicio de su actividad.

Antes, cada uno iba por libre y muchos solo trabajaban en junio, julio y agosto. Ahora el negocio se expande sin límites en el tiempo. También influye el tema laboral: ofrecer más meses de trabajo ayuda a fidelizar al empleado en un contexto de crisis habitacional que amenaza con devorar la isla. Con todo, y a pesar de que Ibiza sale poco a poco de la somnolencia que abraza en invierno, este fin de semana, 26 y 27 de abril, saltará todo por los aires.

[UNVRS], la más esperada

Será la locura. Y con una novedad que ya trasciende el orbe para asaltar el espacio: la llegada de [UNVRS], la pista de baile más grande del mundo, con su esperada apertura el 30 de mayo. Una hiperdiscoteca que, según sus responsables, Grupo Empresas Matutes y The Night League, lo revolucionará todo. De nuevo, porque Ibiza se caracteriza por su capacidad de resiliencia, de reinventarse para volver con más fuerza. El primer emporio fue fundado por el exministro Abel Matutes y la segunda empresa por Yann Pissenem, un visionario que está detrás, junto a la familia más acaudalada e influyente de la isla, que aporta las propiedades, de una máquina de hacer dinero: Usuhaïa Ibiza, y de Hï, la disco ubicada en la antigua Space.

Para los amantes del ocio nocturno, del mejor techno y del romanticismo de las discos, la historia de la fiesta ibicenca está preñada de leyenda. [UNVRS] ocupa el espacio de lo que antes fue Privilege y, hace ya varios años luz, la mítica Ku, escenario de escenas inolvidables como la actuación de Montserrat Caballé y Freddie Mercury para Barcelona-92 y declarada durante años la discoteca más grande de un universo, que ahora amenaza con conquistar la nueva creación de Matutes y Pissenem. Gracias en buena medida a un arriesgado prodigio del márketing: presentaron a la nueva criatura al mundo con un falso vídeo de un ovni sobrevolando el mágico peñasco de Es Vedrà, que después apuntaló una visita a las obras de [UNVRS] nada menos que del príncipe del Bel Air, el actor y rapero norteamericano Will Smith. El testimonio de esta visita acumula millones de visualizaciones en las redes.

Mientras tanto, el resto de las estrellas se preparan para recibir a los miles de clubbers que aterrizarán este verano en Ibiza. Amnesia, Pacha, DC-10, Edén, Es Paradis y toda la oferta asociada a la noche y el día de la isla mágica (Lío, Blue Marlin, Ibiza Rocks, Club Chinois, Playa Soleil, Hard Rock, OD Hotels, Pikes, O Beach, por poner solo varios ejemplos…) intentarán rizar el rizo del entretenimiento para sorprender, un año más, a sus acólitos. Para lo que además se anuncia una cruenta guerra solapada entre estos locales para llevarse a los mejores DJ.

La importancia de esta oferta es tal que representa alrededor del 30% del PIB de Ibiza. Esto significa que de cada 10 euros que genera el turismo ibicenco, tres proceden de las pistas de baile. Aunque es una estimación porque no se conoce la cifra real de lo que genera todo el tejido productivo ibicenco. Pero se puede hacer un cálculo aproximado: Ibiza representa una quinta parte de la economía balear, que cerró 2024 con un PIB de 42.084 millones; del porcentaje último hay que sacar entre el 35% y el 40% para las discos, sin contar con el resto de la oferta. Hagan cuentas. Esta industria se basa en eso, en cifras estratosféricas. Según datos facilitados José Luis Benítez, gerente de la patronal Ocio de Ibiza, las discos, sin contar con el resto del ocio nocturno y diurno (beach clubs), emplean a 3.000 personas que atienden a un aforo total de 33.000 clientes.

En una noche de agosto, el mes más fuerte, las grandes pueden mover más de 30.000 clientes en rotación constante. "Es uno de los secretos que convierten a la isla en el mejor destino turístico del mundo: tener las mejores salas en tan poco espacio", apunta orgulloso Benítez. Un universo que se intenta replicar cada año en todo el mundo, ya sea en Mykonos, Las Vegas o los países árabes, la nueva meca del ocio en su apuesta por blanquear su imagen.

Sueldos elevados y propinas

La influencia del sector discotequero ibicenco es tal que basta con mirar el DNI de los nuevos emprendedores. Por ejemplo, el imperio Pacha, sin contar Lío, está en manos desde hace un par de años del empresario indio radicado en Dubái Kabir Mulchandani, puesto 1.646 en la lista de fortunas de Forbes y que desembolsó 302 millones por el imperio de las dos cerezas, tanto los hoteles como las discos.

Hay pocas nubes sobre el cielo estrellado de las discos. Quitando el riesgo que representa un repentino, pero improbable, cambio en los gustos del turismo. Ya que ni siquiera la falta de vivienda amenaza a este sector, por ahora. Benítez desliza una de las claves: sueldos elevados y suculentas propinas. Cada año trascienden regalos de miles de euros de millonarios a los empleados de algún local. El sector tiene confianza en la lucha de la Administración insular, el Consell, contra el alquiler turístico ilegal, en cuyo vacío se pierde literalmente la vivienda en la isla. "No somos un sector que sufra en exceso" la falta de vivienda, reconoce Benítez. Pero alerta: "Es un problema gravísimo". Mientras tanto: The show must go on… Un verano más.