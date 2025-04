Estafas con Google Forms: Cómo detectar el engaño y proteger tus datos personales y bancarios

Crear y gestionar formularios, encuestas y cuestionarios puede resultar un ejercicio engorroso y que demande tiempo, pero desde el lanzamiento en 2008 de Google Forms, se ha convertido en algo sencillo debido a que la herramienta facilita el registro de información en tiempo real y una organización atractiva de los resultados.

En el ámbito educativo su uso está muy extendido gracias a su versatilidad y seguridad, aunque esta última se está viendo comprometida por la acción de estafadores que la emplean para obtener información personal y enmascarar la instalación de malware.

¿Cómo funciona las estafas de Google Forms?

A través de un enlace los ciberdelincuentes hacen llegar formularios de Google que simulan páginas de bancos, redes sociales o plataformas de pago y sin notarlo los usuarios les entregan sus datos personales y bancarios.

Estos datos luego pueden ser utilizados para suplantar la identidad, cometer fraude de pagos, robar información financiera o controlar tus cuentas, incluso vaciarlas, al igual que para dirigirte a un sitio que instala malware de forma encubierta.

Mensajes urgentes que remiten a enlaces son utilizados por los estafadores para obtener datos personales y bancarios. / José Luis Roca

Señales de alerta

Al ser gratuito, Google Forms es muy accesible y factible para abarcar a un mayor número de personas, además la confianza que genera Google hace que muchos sobrevaloren sus filtros de seguridad que son superados por los estafadores, a su vez suelen utilizar URL dinámicas, lo que dificulta la detección de formularios maliciosos por parte de filtros de correo electrónico

Sin embargo, si estás pendiente es posible detectar señales de alerta que te hagan identificar a tiempo una posible estafa:

Desconfía de mensajes urgentes relacionados con que tu cuenta bancaria ha sido bloqueada o sobre la retirada de dinero.

relacionados con que tu cuenta bancaria ha sido bloqueada o sobre la retirada de dinero. No confíes en formularios con preguntas y respuestas de páginas que no visitas (puede que después te remitan a un enlace phishing, malware o estafas).

(puede que después te remitan a un enlace phishing, malware o estafas). Revisa siempre que el remitente sea auténtico , si notas que el correo no concuerda con la empresa o tiene caracteres que no corresponden, entonces puede ser una estafa.

, si notas que el correo no concuerda con la empresa o tiene caracteres que no corresponden, entonces puede ser una estafa. Si el mensaje proviene de tu banco solicitando pagos que no has autorizado o datos personales, desconfía, y ponte en contacto por sus vías oficiales.

¿Qué hacer para evitar estafas?

Los ciberdelincuentes siempre están a la expectativa de nuevas vías y lo mejor es que no nos sorprendan. Para evitar estafas en Internet usa herramientas de seguridad, no hagas clic en enlaces de sitios que no conozcas, te parezcan sospechosos o te remitan a un número de teléfono.

Contraseñas seguras y activar la autenticación multifactor pueden marcar la diferencia. Cuando tengas dudas con tu cuenta cambia las claves de acceso y comunícate con tu banco si has enviado tus datos a páginas no seguras.

También revisa los cargos en tu cuenta bancaria, principalmente aquellos de menor cantidad y que pudieran confundirse con gastos del hogar, e informa al banco sobre pagos que te resulten sospechosos.