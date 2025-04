¿Salario papal? Qué cobraba (y qué no) el Papa Francisco y cuánto ganan en el Vaticano

La mañana del 21 de abril de 2025 marcó el fin de una era. El Papa Francisco falleció a los 88 años, dejando un legado de austeridad, reformas y cercanía con los más vulnerables. Pero su muerte no solo tiene implicaciones espirituales o políticas: también reabre una serie de preguntas sobre el funcionamiento económico del Vaticano, una de las entidades más pequeñas y enigmáticas del mundo. La más recurrente: ¿el Papa cobraba un sueldo?

La respuesta es clara: no. Francisco, como sus predecesores, no percibía un salario por su labor como Sumo Pontífice ni como jefe de Estado. Así lo confirmó él mismo en el documental Amén: Francisco Responde, cuando un joven le preguntó directamente si cobraba: "A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, la pido."

Un Papa sin nómina, pero con todos los gastos cubiertos

Aunque no tenía un sueldo como tal, el Papa disponía de fondos administrados por la Santa Sede para cubrir sus necesidades personales y su labor pastoral. Estos fondos proceden de una combinación de ingresos: donaciones privadas, el famoso Óbolo de San Pedro, turismo religioso, venta de sellos y monedas conmemorativas, y rentabilidad de inversiones financieras.

Francisco, además, consolidó un estilo de vida austero. Rechazó el uso del Palacio Apostólico y prefirió la modesta Casa Santa Marta. También renunció a vehículos de lujo, utilizando un discreto Ford Focus como medio de transporte.

¿Y los demás? Así son los sueldos dentro del Vaticano

A diferencia del Papa, los miembros de la Curia romana y otros trabajadores del Vaticano sí reciben salarios.

Cardenales con responsabilidades administrativas cobran alrededor de 5.000 euros mensuales .

con responsabilidades administrativas cobran alrededor de . Obispos y sacerdotes se sitúan entre 1.500 y 2.500 euros .

se sitúan entre . Laicos empleados en labores técnicas, de seguridad o administrativas ganan entre 1.200 y 3.000 euros, similares a los sueldos del funcionariado italiano.

Estos trabajadores también reciben beneficios adicionales: viviendas dentro del Vaticano a precios reducidos, atención médica gratuita y acceso a tiendas con productos más económicos que en Roma.

Estos son los sueldos de los miembros del Vaticano / Archivo

Recortes y déficit: la otra cara de la economía vaticana

La política de austeridad de Francisco también se tradujo en decisiones financieras importantes. En 2021, el Papa ordenó una reducción del 10% en los salarios de los cardenales y altos funcionarios para afrontar la caída de ingresos tras la pandemia. Y en 2024, se aplicaron nuevos recortes eliminando bonificaciones y complementos salariales.

Según el último informe presupuestario, el Vaticano cerró 2024 con un déficit de 83 millones de euros. A pesar de que los ingresos del Óbolo de San Pedro alcanzaron los 52 millones de euros, los gastos superaron los 109 millones. Este desfase ha obligado a repensar las finanzas de la Santa Sede, que cuenta con más de 2.000 empleados.

El futuro económico del Vaticano tras Francisco

El próximo Papa heredará no solo un liderazgo espiritual complejo, sino también un desafío financiero de gran magnitud. Con una base de donaciones menguante y un modelo económico dependiente del turismo y la filantropía, la sostenibilidad económica de la Iglesia será una prioridad en esta nueva etapa.