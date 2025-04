¿Y si ya no hiciera falta gasolina? Esta batería china podría borrar las gasolineras del mapa

La industria del automóvil eléctrico acaba de recibir un golpe de realidad que redefine sus horizontes. El fabricante chino de baterías CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), líder global del sector, ha presentado una tecnología que promete cambiar para siempre la movilidad eléctrica: Shenxing Plus, una batería que alcanza los 1.000 kilómetros de autonomía real con una sola carga, usando litio-ferrofosfato (LFP) como base.

Esta innovación no es un prototipo ni un concepto a largo plazo. Según ha confirmado la propia CATL durante su evento Tech Day 2025 en Shanghái, la tecnología está lista para la producción en serie, lo que supone un salto inmediato hacia una nueva era del vehículo eléctrico.

Adiós a los materiales caros: más autonomía, menos costes

Hasta ahora, las baterías LFP eran vistas como una alternativa más económica pero menos eficiente en términos de autonomía frente a las de níquel o cobalto. CATL ha desmontado por completo esa percepción. Shenxing Plus elimina los materiales más costosos y mejora el rendimiento del LFP, alcanzando cotas nunca vistas: autonomía de 1.000 km, mayor seguridad y un coste de producción significativamente inferior.

“Es la primera batería LFP del mundo con esta capacidad real”, subrayó Gao Huan, director tecnológico de electrificación de CATL, durante la presentación.

Carga ultrarrápida y larga vida útil

La innovación no se detiene en la autonomía. La batería Shenxing Plus puede recargarse hasta ofrecer 520 km de autonomía en solo cinco minutos, lo que sitúa a CATL por delante incluso de su competidor local, BYD, que recientemente presentó un sistema similar de carga rápida.

Esta velocidad de carga, además, no compromete la durabilidad. A diferencia de otras baterías que sufren degradación con el paso del tiempo, CATL garantiza una vida útil más prolongada, reduciendo aún más los costes de mantenimiento a largo plazo.

La nueva batería china podría terminar con el repostaje de gasolina tradicional gracias a su autonomía / Archivo

Más allá del litio: CATL también apuesta por el sodio

Pero la sorpresa no termina ahí. En el mismo evento, CATL presentó su nueva línea de baterías Naxtra, basadas en iones de sodio. Este tipo de acumuladores, menos dependientes del litio, ofrecen mayor seguridad, menores costes y excelente rendimiento en condiciones extremas, incluyendo temperaturas de hasta -40 °C.

La variante para turismos de estas baterías alcanza los 500 km de autonomía y más de 10.000 ciclos de carga, con una densidad energética comparable a las actuales LFP.

Un nuevo paradigma para el transporte y la energía

La irrupción de Shenxing Plus no solo impactará en el consumidor final. También supone un desafío directo a las infraestructuras actuales. Si un coche eléctrico puede recorrer 1.000 km sin recargar, las gasolineras y puntos de carga deberán replantearse su modelo de negocio.

La tecnología de CATL abre la puerta a una electrificación más accesible, segura y universal. Fabricantes como Tesla, Ford o Mercedes-Benz —todos ellos clientes de CATL— podrían integrar estas baterías en sus próximos modelos.

CATL impone el ritmo del futuro eléctrico

En un mercado global que cada vez apuesta más por la sostenibilidad y la eficiencia energética, CATL ha demostrado que no sigue las tendencias, las crea. Con Shenxing Plus y las baterías Naxtra, el gigante chino se coloca no solo como líder del presente, sino como el verdadero arquitecto del futuro del coche eléctrico.