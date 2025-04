Los consejos de la experta Natalia de Santiago para aprender a ahorrar: "Es más efectiva esta estrategia"

La experta en finanzas Natalia de Santiago, autora de los libros 'Invierte en ti', 'Invierte con poco', 'Emprende en positivo' y de la saga infantil 'MONEY Academy', y que apuesta por una educación financiera más accesible y más eficiente, ha dado las claves para aprender a ahorrar.

No es fácil guardar dinero todos los meses. "Hay meses que sobran y hay meses que no sobran", reconoce la ingeniera en el pódcast de Claudio Nieto. Por eso, apuesta por quitar el dinero a principio de mes, para actuar desde el día 1 conscientemente.

Natalia de Santiago compara el ahorro con el ejercicio físico, alegando "que es como dejar el deporte para el final del día, las probabilidades de que no hagas deporte, que ya estés cansado..." son altas. Y sin embargo, si apuestas por ese movimiento a primera hora de la mañana cuando tienes energía "esa media hora de no te parece gran cosa". Pero si lo dejas para el final seguramente no lo hagas porque te supone un gran esfuerzo.

"No puedo ahorrar tanto"

Esta mentalidad puede trasladarse al ahorro. "Tu cerebro funciona así, si tú cuando cobras la nómina y tienes 1000 euros en el banco, dices, 'oye voy a ahorrar 50', pues 50 contra 1000 en tu cuenta no te parece gran cosa", explica la experta. "Pero si tú te esperas a tener 75 en tu cuenta a final de mes y de repente dices, y de esto voy a ahorrar 50, tu cerebro dice, esto es muchísimo, no puedo ahorrar tanto", añade.

La ingeniera recuerda que hay que "ahorrar a primeros de mes" y detalla un concepto que se conoce como 'págate a ti primero'. que consiste en que"lo hagas a primero de mes y en automático, que no lo tengas que pensar, porque a fin de mes lo tienes que pensar". La experta admite que en los últimos días tienes que decidir "si gastas más o no, o si te aprietas un poco el cinturón para que te quede algo". En cambio, si ya no los tienes "no tienes más que decidir, ese dinero ha salido de tu cuenta y ojos que no ven, dinero que no duele".

Natalia de Santiago explica que lo importante es la constancia. "Es mucho más efectiva esa estrategia porque si a lo mejor un mes te queda mucho para el siguiente no te queda nada y al final en el ahorro, como en el deporte, la constancia es lo que cuenta"