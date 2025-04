Autónomos: ¿Cómo les puede afectar la subida de aranceles que ha anunciado Trump?

La subida de los aranceles anunciada por Donald Trump, en el caso de producirse finalmente, nos afectará a todos de forma directa o indirecta, aunque es evidente que más a aquellos que operen con EEUU y estén más expuestos a operaciones de importación o exportación de productos fuera de España.

El incremento de los costes de estas operaciones debido a la imposición de aranceles y la subida de los mismos supondrá que será más caro comprar o vender fuera, pero también encarecerá las cadenas de suministros afectadas por materiales o servicios que no sean nacionales. Ello conllevará una subida de precios generalizada que debería repercutir en el precio al consumo, pero que en el caso de los pequeños negocios y autónomos irá en gran medida a reducir unos márgenes empresariales ya exiguos, con el fin de evitar perder mercado.

De hecho, ya estamos viendo un empeoramiento de las perspectivas de los autónomos para este ejercicio debido a la ya denominada guerra arancelaria y, aunque el impacto es aún difícil de calibrar, si lo sumamos a la subida de costes laborales, que han venido erosionando los márgenes, especialmente de pymes y autónomos en los últimos meses, entendemos que no haya un gran optimismo en cuanto a la evolución de los negocios a partir de ahora.

Tanto es así, que según el último barómetro de la ATA, en el primer trimestre de año, cuatro de cada 10 autónomos han visto disminuir su facturación, el 80% de ellos se han visto afectados por el incremento de costes y solo el 17,5% cree que su facturación crecerá en 2025. Las cargas burocráticas y normativas, el incremento de los costes y un incremento previsible de precios por la guerra arancelaria en el comercio internacional hacen que el futuro se empiece a vislumbrar bastante gris.

Soy pluriempleado y tengo que pagar a la Seguridad Social para recuperar el exceso tributado como autónomo. ¿Cómo puede ser?

Es una incidencia que estamos intentando solucionar con la Tesorería General. Tras la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales contabilizados en 2023, el tema de la pluriactividad se ha complicado y mucho.

El nuevo sistema de cotización supone cotizar durante el ejercicio por bases de cotización previstas y provisionales. Estas no son consideradas como definitivas hasta que la Agencia Tributaria y las haciendas forales comunican los rendimientos computables a efectos de cotización tras la declaración de la renta a Seguridad Social, que es cuando la Tesorería procede a la regularización de las cuotas. Hasta que esto no se produce, la Tesorería no sabe si existe exceso de cotización entre lo cotizado en el régimen general y lo cotizado en el régimen de autónomos en caso de pluriactividad y, por tanto, cuánto debe devolver.

Ahora bien, esto no es del todo cierto, pues los autónomos con bases máximas en el régimen general siempre van a estar en una situación de exceso de cotización y, por tanto, la regularización debería ser prácticamente automática. Además, es debatible que se tenga que cotizar por algo que no conlleva ninguna mejora en derechos y en pensión, y que, es caso de estar cotizando ya por la base máxima como asalariado, incurriría presuntamente en un supuesto de doble tributación solidaria, algo inconstitucional a todas luces.

Pero aún es más grave que tengas que pagar para que te devuelvan, que es la situación en la que se están encontrando muchos pluriactivos. Desde ATA y las organizaciones empresariales, hemos solicitado que esto se solucione ya, a través de una notificación de liquidación provisional sin que se ejecute el pago y que directamente derive en la devolución correspondiente. Pero esto es solo un parche. A la pluriactividad hay que darle una vuelta, de tanta solidaridad se están convirtiendo en la financiera de la Seguridad Social.