'Susto o muerte', el cálculo de la experta Natalia de Santiago para saber cuánto ahorrar antes de jubilarte

El sistema de pensiones figura como una de las principales preocupaciones políticas en España. Aunque la tasa de sustitución está actualmente entre un 70 y 80% del sueldo, una de las más altas de Europa, la experta en finanzas Natalia Santiago prevé que bajen un 20% en los próximos años, equiparándose al resto de la UE.

Esta bajada de pensiones obligará a los trabajadores a ahorrar mucho más dinero durante su carrera profesional para poder hacer frente a los gastos de sus últimos años de vida.

"Para saber cuánto deberías ahorrar para la jubilación, voy a hacer el número que yo le llamo 'susto-muerte,' porque cuando haces el número, te da miedo", ha explicado en el pódcast de Claudio Nieto. Aunque todo el mundo se asusta, este temor a veces "te vale" para comenzar a guardar dinero.

"A mí me ha pasado hasta con gente del sector, o sea, gestores de... Y es que el día que me hice el número casi me descuelgo por un puente. Pero hay que hacerlo, porque con tiempo todo se puede solucionar y todo es alcanzable" Pero si te lo planteas "a tres años de jubilarte" y te sale un "un número enorme", puede ser tarde.

¿Cuántos gastos asumirás?

"Imagínate que tu sueldo son 1.000 euros y que como te vas a jubilar dentro de 25 o 30 años, calculemos que la tasa de sustitución esté en el 50%, por poner números gordos", ha afirmado Natalia de Santiago. "Eso significaría que si tú tienes unos gastos más o menos de 1.000 euros al mes, tendrías que cubrir 500 de tu bolsillo, porque la pensión te daría 500 y tú tendrías que cubrir otros 500 al mes", ha reconocido.

"Vamos a hacerlo con 100, que es una cantidad modesta. Significa que cada año vas a necesitar 1.200 años de tu ahorro. Porque vas a tirar solo por 100 euros de ahorro, el resto te lo cubre la pensión", ha señalado. "Eso no va a ser para casi nadie. A lo mejor si te has jubilado en el salario mínimo, que esas pensiones sí que están muy protegidas, pero a nada que ganes un poquito más, no va a ser tu caso", ha recordado.

"Años muy caros"

"Por cada 1.000 euros que tú vayas a necesitar sacar al año, vas a tener que tener ahorrados el día que te jubiles 25.000", ha asegurado Natalia de Santiago. "Porque si no, tienes una probabilidad muy alta de que se te acabe el dinero antes que la vida. Y aquí lo que queremos es que el dinero se acabe después de la vida", ha declarado.

Recuerda también, que en muchos casos, estos años son muy caros. "Pues esto se trata de que te quede dinero al final de la vida porque los últimos años pueden ser muy caros. Si tienes una enfermedad crónica, si tienes una demencia, una alzhéimer... son enfermedades que son muy caras".

Esta cantidad está recogida en muchos cómputos, no solo en el de Natalia. "Esto además tiene un concepto teórico detrás esta cantidad, este por 25, que es ir retirando el 4% de tus ahorros, pero también se han hecho estadística. Entonces si tú por cada mil que vayas a sacar al año tienes 25 mil, tienes como un 99% pongamos o 98% de probabilidades de no quedarte sin dinero antes de irte al otro barrio", ha añadido. "Pero es que si en lugar de un 4% sacas un 5%, es decir 1.250, tus probabilidades ya bajan a lo mejor a un 70%", ha finalizado.