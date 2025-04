PortAventura suspende la venta de entradas para este sábado por la huelga de trabajadores

PortAventura World ha suspendido la venta de entradas y las reservas de los hoteles del parque temático para este sábado, 19 de abril, a causa de la huelga de trabajadores que han convocado los sindicatos para esta jornada. El parque abrirá sus puertas aunque ha asegurado en un comunicado que "no puede garantizar" la calidad del servicio.

La compañía ha asegurado que "respeta el derecho fundamental de huelga de sus empleados" y que mantiene la "predisposición de llegar a un acuerdo" con los representantes de los trabajadores. "El proceso de negociación seguirá hasta que se llegue a un entendimiento entre las dos partes, como en ocasiones anteriores", ha añadido.

Desde UGT, el secretario general de la sección sindical en la empresa, Paco López, ha reiterado que "no habrá acuerdo" antes del sábado. En declaraciones a la ACN, López ha indicado que la empresa no está dispuesta a "aceptar las cuestiones mínimas" que plantean los empleados. Asimismo, de cara a la jornada de huelga, ha apuntado que respetarán "el derecho de quien quiera trabajar" y no impedirán el acceso a los trabajadores.

"Convenio digno"

El pasado martes, UGT y CCOO convocaron una huelga después de un periodo de "negociaciones infructuosas" con la dirección y dos mediaciones en el Departamento de Trabajo para "conseguir un convenio digno".

Entre sus demandas, destacan un incremento salarial; una mejora de las condiciones laborales en cuanto a cargas de trabajo u horarios; un aumento de la plantilla y una definición de los puestos de trabajo para evitar la sobrecarga. "No estamos pidiendo nada más que unas condiciones laborales dignas y un salario justo por el trabajo que hacemos en un destino turístico de primer nivel", señalaron desde UGT y CCOO.

"Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta huelga pueda ocasionar a los visitantes del parque, pero consideramos que esta medida es necesaria para defender los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras de PortAventura World", añadieron los sindicatos.