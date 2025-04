José Elías estalla sobre la inmigración en España: “No quiero delincuentes, quiero gente que trabaje”

El empresario multimillonario José Elías, una de las voces más influyentes del panorama económico español, ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras unas declaraciones realizadas en un vídeo podcast que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales. Durante la entrevista, Elías abordó el tema de la inmigración en España, lanzando un mensaje claro: “Necesitamos inmigración, pero una inmigración buena y controlada.”

Elías, conocido por su participación en grandes proyectos energéticos y por su estilo directo, no dudó en expresar su preocupación por la actual política migratoria española. “Yo no quiero que venga aquí un delincuente, ese que se vaya a su puta casa”, afirmó con contundencia. Sin embargo, matizó que la inmigración es clave para el crecimiento del país, siempre que se base en integración y aportación al sistema.

José Elías, empresario multimillonario español / Archivo

José Elías opina sobre la llegada de MENAs a España

“Para integrarte en la sociedad no hace falta que vayas con velo o sin velo, lo importante es vivir en un edificio sin generar problemas a los vecinos, ir a trabajar y pagar impuestos. Eso es integrarse”, afirmó el empresario catalán.

En sus declaraciones, Elías subrayó que el problema no es la inmigración en sí, sino la llegada de personas que no tienen intención de integrarse ni de contribuir al desarrollo económico. También cuestionó directamente la acogida de MENAs (menores extranjeros no acompañados), afirmando que no entiende “cuál es la finalidad de traer a gente sin oficio ni beneficio”.

Un debate con implicaciones económicas y sociales

Las palabras de Elías han generado un intenso debate en redes sociales, medios y círculos políticos. Mientras algunos aplauden su franqueza y defienden la necesidad de una inmigración orientada al empleo y la integración, otros han criticado el tono y contenido de sus declaraciones, acusándolo de caer en estereotipos peligrosos.

Desde una perspectiva económica, las declaraciones de José Elías reflejan una preocupación real de muchos empresarios: la falta de mano de obra cualificada en ciertos sectores. Según los últimos datos del INE, sectores como la construcción, la agricultura o los cuidados presentan dificultades para encontrar personal, lo que alimenta el argumento de que una política migratoria más eficaz y selectiva podría ser parte de la solución.

Las palabras de José Elías no han dejado indiferente a nadie. En un contexto donde la inmigración sigue siendo un tema clave en la agenda política y social, su intervención vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de revisar los modelos actuales de integración y acogida. Con un país que necesita crecer demográficamente y económicamente, el debate sobre qué tipo de inmigración necesita España solo acaba de empezar.