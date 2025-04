La experta en finanzas Natalia de Santiago, sobre la mochila austríaca: "No será tan caro despedir""

Austria implantó en 2003 un sistema conocido como la 'mochila', que sustituye a las habituales indemnizaciones por despido por una forma similar al sistema de pensiones. Algunas instituciones como la OCDE y el Banco de España han estudiado y propuesto en los últimos años implantarlo de manera parcial.

La experta en finanzas Natalia de Santiago ha explicado que es una "forma de cambiar las indemnizaciones por despido y ha aclarado que no afectaría al paro, ya que "lo que cobras por el desempleo va a seguir igual". La mochila austríaca solo abarca las indemnizaciones que te tiene que pagar tu empresa por antigüedad.

En Austria quitaron las indemnizaciones por desempleo y lo sustituyeron por "un fondo personal de la empresa para cada trabajador, igual que el aporte a la Seguridad Social". Se constituye "al nombre del empleado y lo lleva una gestora para que genere rentabilidad, como si fuera un fondo de pensiones". Cada mes se acumula este dinero y "si te despiden puedes hacer uso de este dinero, y sería el equivalente a tu indemnización por despido".

Ventajas del sistema

La principal ventaja para el trabajador es que se le mantiene en caso de que decida cambiar de empresa voluntariamente. "La diferencia es que si en vez de despedirte, tú te vas, este fondo no lo pierdes y te lo llevas a la siguiente empresa", explica Natalia de Santiago. "Tu antigüedad te lo llevarías al siguiente trabajo. Es una ventaja porque no pierdes derechos y con el sistema actual los pierdes todos", añade.

"Es un ahorro que hace la empresa por ti. Lo importante es que esto no afecta al paro, solamente a la indemnización", reconoce la experta. Además, en el caso de que no uses este fondo en tu carrera profesional porque no te despiden nunca o no gastas todo el fondo, "el día que te jubiles puedes cobrarlo entero y utilizarlo como un complemento a tu jubilación". En el caso de que el trabajador se muera de forma repentina "puede complementar las pensiones de orfandad o viudedad".

"No será tan caro despedir"

Natalia de Santiago asegura que "en el mercado español hay 3 problemas principales" y que este sistema "podría paliar" estas dificultades.

Exceso de temporalidad. "Con trabajadores temporales muy desprotegidos, la mochila permitiría que no sea tan caro despedir a un fijo y no habría tanta diferencia con el temporal". Niveles de paro muy altos. "La diferencia entre despedir a alguien o quedártelo no sería tan grande. Esto se cree que podría facilitar la creación de empleo y la movilidad laboral. Se espera que la gente cambie más de trabajo porque algunos se quedan para mantener la antigüedad y poder cobrar la indemnización". Poca productividad. "Esto permitiría que despedirías a la persona que más te conviene y no a la que es más barata".

El problema es que esta transición es cara, aunque Natalia de Santiago afirma que "el Banco Europeo dice que los fondos europeos podrían utilizarse para financiarla para que no tengan que asumirlo las empresas, los trabajadores o el estado".