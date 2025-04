El Govern aprobará este martes su nueva oferta de empleo público, con 7.886 plazas

El Govern prevé aprobar en el Consell Executiu de este martes la oferta de empleo público del ejercicio 2025. Un total de 7.886 plazas para reforzar la administración, que cuentan con un refuerzo especial para Mossos d'Esquadra y sanitarios, tal como ya avanzó EL PERIÓDICO. Quiénes salen damnificados este año en comparación con el anterior son el colectivo de docentes, que han visto recortadas a la mitad los nuevos empleos que saldrán a concurso.

Según ha podido saber este medio, la previsión con la que trabaja el Ejecutivo de Salvador Illa es llevar su oferta de empleo público a Consell Executiu este martes 15 de abril, justo antes de las vacaciones de Semana Santa. Luego cada departamento irá concretando sus oposiciones y publicitando el calendario de los procesos de selección.

La conselleria de Presidència se comprometió públicamente a convocar todas esas 7.886 plazas antes de publicar la oferta de empleo pública del año que viene. De hecho, su intención es acelerar y sacarlas a concurso durante este 2025, en especial las 1.781 de personal de Administración y Técnico que dependen directamente de la Generalitat. No obstante, sacarlas a concurso no significa cubrirlas y los procesos de selección acaban habitualmente alargándose durante un año o año y medio.

La OEP de 2025 será de 7.886 plazas, algo por debajo de las 9.033 plazas aprobadas el año pasado. El motivo de esa disminución es el resultado de la tasa de reposición -el saldo disponible tras salidas y jubilaciones- y la cobertura realizada de plazas ocupadas hasta ahora por interinos, según ha argumentado el Govern a las centrales -IAC, UGT y CCOO-.

Por cuerpos, la oferta pública queda distribuida de la siguiente manera, según los datos publicados por los sindicatos tras la reunión con la conselleria de Presidència:

Mossos d’Esquadra: 1.637

Penitenciarios: 154

Agentes Rurales: 47

Bomberos: 54

Sanitarios ICS: 2.304

Docentes: 1.919

Personal técnico y administrativo y personal laboral: 1.781

Entre el personal técnico de los departamentos de la Generalitat, las convocatorias diferenciarán, como cada año, entre personal laboral y funcionarios. La Generalitat ha ofrecido más detalle sobre los cuerpos específicos, que quedan de la siguiente manera en el caso del personal laboral:

Y para los funcionarios, el detalle de las plazas es el siguiente:

Los sindicatos más representativos entre los funcionarios aprobaron por unanimidad pero con una insatisfacción manifiesta los números de la OEP que el Govern aprobará este martes. Consideraron que la administración catalana debería haber apurado más sus márgenes y tratar de sacar más plazas a concurso. "Desde IAC-CATAC valoramos que habría que haber ofrecido más plazas de administración y servicios dado el envejecimiento de la plantilla y el déficit de personal en algunas unidades", se han quejado desde el sindicato.

"CCOO valoramos como insuficiente el número de plazas puesto que estas previsiones no resuelven la carencia de personal en muchos cuerpos y categorías, ni el envejecimiento de las plantillas e insistimos en que la Generalitat se una a las organizaciones sindicales en la exigencia al Gobierno de la eliminación de la tasa de reposición", han afirmado.

"UGT hemos reclamado que la temporalidad no quede diluida por el mantenimiento de programas temporales que abarquen temas que van más allá del máximo de tres años de duración que puede tener un programa. En este sentido ya hemos pedido que estos programas pasen a ser de carácter estructural", han manifestado desde la central.

Pendientes de la estatal

La Generalitat prevé aprobar su OEP este martes, mientras que el Gobierno central todavía no tiene fecha ni cantidades para la suya. Las negociaciones con los sindicatos a este respecto todavía ni han comenzado y la falta de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) complica las conversaciones. Las centrales le reprochan al ministro Óscar López, responsable de la Función Pública, que tiene otros mecanismos para presupuestariamente encajar la oferta de nuevas plazas, pero de momento desde el Ejecutivo no están explorando dicha vía.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública tiene pendiente sacar su OEP de este año y también decidir cuánto subirán los sueldos públicos. Los funcionarios y personal laboral de toda España llevan con las nóminas congeladas desde el inicio de año y todavía no hay visos de cuándo eso cambiará. El Ejecutivo inició el pasado 24 de marzo formalmente las negociaciones salariales con las centrales, tal como avanzó este medio. No obstante, los avances hasta ahora han sido mínimos y, por el momento, las centrales no tienen nueva fecha para volver a sentarse con los negociadores del Ministerio.