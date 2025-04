Víctor Muñoz, oficial de la Guardia Civil, sobre sacar las oposiciones a la primera: "Solo se necesita disciplina y el método adecuado"

Trabajo y sueldo estable, protección ante despidos, horarios regulares, un sistema de promoción y ascenso, buenas condiciones laborales y jubilaciones anticipadas son algunas de las ventajas que tienen los funcionarios en España, de ahí que para muchos las oposiciones se convierten en la gran oportunidad para alcanzar un equilibrio personal y profesional.

¿Es posible sacarla a la primera?, es la pregunta que se hacen muchos al comenzar el proceso y es que existen infinidad de técnicas de estudio como personas que logran un puesto en la administración pública. Cada cual tiene su método, aunque unos más efectivos que otros.

Tras conseguir en el primer intento las tres oposiciones a las que se ha presentado, Víctor Muñoz se ha convertido en un ejemplo a seguir para los opositores y ahora comparte en sus redes sociales recomendaciones que le han permitido aprobar y ser oficial de la Guardia Civil.

¿Cómo organizarte para una oposición?

Desde su cuenta de TikTok (@victor.m.oposiciones) admite que no es necesario estudiar 15 horas al día, sino que esa cantidad de horas demuestran que no cuentas con un plan de organización adecuado y que estás priorizando la cantidad a la calidad, de ahí que para que esto no ocurra ofrece claves que ayuden a los opositores.

El oficial menciona como indispensables los siguientes pasos:

Trazar un plan semanal en el que debes contemplar los temas que vas a estudiar y el tiempo que vas a dedicar al estudio y al repaso. Dedicar un tiempo a hacer psicotécnicos, inglés y ortografía, “los grandes olvidados de los opositores y puntos que no debes perder”. Tener al menos un día de descanso a la semana.

Asimismo, el oficial de la Guardia Civil señala en uno de sus vídeos que para aprobar a la primera "solo se necesita disciplina y el método adecuado", y explica de manera sencilla el método ‘SETA’.

¿En qué consiste el método ‘SETA’?

La “S” proviene de subrayar. “Es tremendamente importante que dediques todo el tiempo necesario a subrayar perfectamente cada tema. Utiliza colores para distinguir entre las palabras clave, los plazos importantes y todo lo demás. Ten claro que cosa que no subrayas, cosa que no te vas a aprender”, afirma.

proviene de subrayar. “Es tremendamente importante que dediques todo el tiempo necesario a subrayar perfectamente cada tema. Utiliza colores para distinguir entre las palabras clave, los plazos importantes y todo lo demás. Ten claro que cosa que no subrayas, cosa que no te vas a aprender”, afirma. La “E” corresponde a estudiar y alude a que una vez que tienes todo preparado para introducirlo en tu cabeza, “es el momento de plasmar en tu memoria todo lo que has ido subrayando. De manera que los colores estimulen tu memoria visual”.

corresponde a estudiar y alude a que una vez que tienes todo preparado para introducirlo en tu cabeza, “es el momento de plasmar en tu memoria todo lo que has ido subrayando. De manera que los colores estimulen tu memoria visual”. Muñoz comenta que la “T” indica los test y es que después de memorizar llega el momento de hacer el test correspondiente. “Es muy importante que después de hacerlo vayas apuntando en tu tema todo lo que te han ido preguntando. Es la manera de sacar partido a los test”.

indica los test y es que después de memorizar llega el momento de hacer el test correspondiente. “Es muy importante que después de hacerlo vayas apuntando en tu tema todo lo que te han ido preguntando. Es la manera de sacar partido a los test”. Para finalizar, menciona la “A” de apuntar: “Apunta en tu diario la fecha exacta en la que has terminado de estudiar el tema. Así llevas un control real del avance y de cuándo debes volver a repasarlo”.

Las prisas nunca son buenas y menos cuando se trata de adquirir conocimientos, por lo que el oficial también nos alerta sobre la curva del olvido. No se trata de “devorar temas”, sino de planificación y de respetar las horas de estudio y descanso.