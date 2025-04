Bebés de 80 países ya muerden las frutas y verduras de caucho creadas por dos hermanas barcelonesas

Con tan solo 21 y 16 años, las hermanas Olimpia y Carolina Román pusieron en marcha su idea de negocio. Diez años después diseñan y distribuyen desde Sant Just Desvern (Barcelona) a 80 países sus juguetes para bebés y niños bajo la firma Oli&Carol.

Con padres y abuelos emprendedores, también querían liderar su propio proyecto. “Veíamos a los bebés mordiendo juguetes de plástico” y, tras comprobar que el 90% de los mordedores están fabricados con este material y silicona, “nos centramos en encontrar una alternativa más sostenible, de diseño y con materiales procedentes de la naturaleza”, explica Olimpia. El resultado son juguetes de caucho 100% natural y biodegradables, “libres de químicos”, añade Carolina. Al verlos, se comprende en seguida el gancho entre las familias: frente a la proliferación de juguetes que representan comida rápida, en este caso Oli&Carol presenta con un cuidado packaging 100% reciclable mordedores y sonajeros en forma de frutas y verduras a las que personaliza con un nombre: Ana Banana, Cathy The Carrot, Arnold The Avocado, Pepa the Apple, Brucy the Broccoli…”Invitan a adquirir ya desde pequeños una noción atractiva de comer sano”, explican sus creadoras.

'Productos conscientes'

Con un perfil de Instagram se abrieron al mercado: “En España aún no había tanta concienciación. En cambio, conectamos con familias de distintos países con mentalidad de no comprar algo dañino ni para el niño ni para el planeta”, explican las hermanas. Un distribuidor de Estados Unidos les contactó y, desde entonces, el país es su principal mercado, seguido de Francia, Inglaterra, Alemania, Corea y, ahora sí, España.

La empresa, con 20 trabajadores, facturó 3 millones de euros el último año, un 40% más que el anterior. El 80% de ventas proceden de puntos de venta físicos (concept stores, centros comerciales, farmacias). Este año celebrarán su décimo aniversario instalando tiendas pop-up en ciudades como Seúl. Entre sus objetivos se encuentra aumentar el peso del canal online, que creció un 90% en 2024.

Las hermanas aseguran que su producto no es más que el reflejo de sus convicciones y estilo de vida: “Nos gusta vivir con ritmo pausado, en nuestro día a día también apostamos por productos conscientes, que duran en el tiempo. Creemos que hay que consumir menos y mejor”.

Carolina y Olimpia Román, en las oficinas de Oli&Carol, en Sant Just Desvern. / Jordi Otix

Criterio y mentalidad

Para materializar su proyecto han tenido que combinar estudios con mucho trabajo. “Marcharme cuando los amigos se iban a tomar unas cervezas no ha sido un sacrificio, siempre me ha tirado más dedicar mis horas a este proyecto propio”, asegura Carolina. Ante quienes atribuyen a las nuevas generaciones carecer de cultura del esfuerzo, responden: “Todo depende de la educación. Crecimos viendo en casa a nuestros padres trabajar en sus proyectos también durante los fines de semana. Siempre nos incluyeron en sus conversaciones y en las decisiones familiares, fomentando nuestra capacidad de criterio. Desde pequeñas, nos acostumbramos a pensar y actuar con mentalidad adulta”.

Apuntan, no obstante, a la desconexión que existe entre el mundo académico y el mundo real. Mientras estudiaba Comercio y Marketing Internacional, en vez de consejos, Olimpia encontraba trabas entre el profesorado para poder asistir a ferias internacionales. Asimismo, en clase “explicaban de forma muy compleja cómo hacer pedidos con proveedores internacionales, cuando yo lo había hecho de forma muy sencilla el mismo día”, añade.

Ejemplo de éxito, ahora se las invita a dar charlas en la universidad. También han sido reconocidas este año en los Premios Lideremos al Talento Joven y han sido incluidas en el ranking de los 30 jóvenes emprendedores menores de 30 años de Forbes España.

Producción artesanal, en Asia

La producción de Oli&Carol se ubica en el mismo lugar del que procede su materia prima y es artesanal: “El caucho se extrae del árbol hevea, de Malasia. Mezclados con pigmentos naturales, uno a uno se desmoldan y se pintan a mano, en un proceso en el que cada objeto es diferente y único”, explican. Las hermanas aseguran que su proyecto no es más que el reflejo de sus convicciones y estilo de vida: “Nos gusta vivir con ritmo pausado, en nuestro día a día también apostamos por productos conscientes, que duran en el tiempo. Creemos que hay que consumir menos y mejor”.

Todo el producto se recibe en su nave de Sant Just Desvern, desde donde se distribuye a los distintos mercados. Sus fundadoras destacan que han empezado a calcular su huella de carbono para poder compensarla. En Sant Just también es donde se diseñan nuevas formas y se está ampliando la gama con juguetes sostenibles para llegar a niños de hasta tres años. A través de colecciones solidarias, periódicamente destinan las ventas a causas como la lucha contra el plástico y el cáncer infantil, a la vez que mediante colaboraciones con artistas y asociaciones como Bauhaus y Peter Haley han integrado el arte y el diseño en sus productos.