Belén López, nueva líder de CCOO de Catalunya: "Si hace 20 años más mujeres hubieran negociado convenios hoy trabajaríamos menos horas"

Belén López Sánchez (Masies de Voltregà, 1976) se ha convertido en la primera mujer elegida como líder de uno de los sindicatos mayoritarios en la historia reciente de Catalunya. Durante su nuevo mandato al frente de CCOO hará de los cuidados su bandera, reclamando a la Generalitat que redoble su inversión y la equipare al sistema público de sanidad. En su primera entrevista tras ser elegida reclama a Junts que no haga "tacticismo" y apoye la ley para reducir la jornada a 37,5 horas semanales, se muestra contraria a un salario mínimo catalán y reclama más ambición al president Salvador Illa en materia de vivienda.

Durante estos días de congreso se ha destacado de usted, sobre todo, que será la primera mujer en liderar CCOO en Catalunya. Pero más allá de eso ¿qué cualidades la han llevado a ser la nueva secretaria general?

Soy hija del sindicato. He estado muy en contacto con la realidad de la gente, de los trabajadores de todos los sectores desde diferentes espacios y creo que percibo sus necesidades. He realizado todos los papeles, desde negociar huelgas, hasta convocar elecciones sindicales, pasando por negociar planes de igualdad.

¿Ser mujer en un mundo históricamente muy masculinizado ha sido un problema por momentos?

Hace poco un empresario me dijo que "tienes que ser muy valiente para hacer lo que haces". Como diciéndome que este espacio no es para mí o que para entrar tengo que demostrar un nivel de valentía que no se le pide a un hombre. También me ha pasado dentro del sindicato. Cuando era secretaria de organización en Girona un compañero me dijo que no podría desempeñar mi tarea porque estaba con una reducción de jornada para cuidar a mis hijos. Otro clásico que nos pasa a muchas mujeres es que cuando vas a los sitios, por más que yo fuera la máxima representante de mi organización, se dirigen al hombre que te acompaña.

En su perfil de Twitter se identifica como “madre de familia numerosa”. De los anteriores secretarios generales no sabíamos si tenían hijos o no… ¿Será esta una bandera en su mandato?

Totalmente. Para la nueva dirección el tema de los cuidados será un elemento básico de reivindicación. Tanto en lo externo, como en lo interno, en la negociación colectiva y en las políticas públicas. Es el último bastión que nos queda a las mujeres por conquistar y para emanciparnos. Hemos de empezar a independizarnos de los cuidados. Independizarse no quiere decir no asumir nuestra responsabilidad, sino empezar a entender socialmente, y esta batalla la tenemos que capitanear las mujeres de clase trabajadora, que o los cuidados los repartimos entre todos o las mujeres no podremos hacer nuestra vida con autonomía y tendremos que abdicar de nuestros deseos y anhelos. Hasta ahora hemos abordado esta cuestión a pedazos, que si reducciones de jornada, que si excedencias, que si adaptaciones… es una cuestión colectiva y debemos repensar todo el modelo.

Necesitamos un sistema nacional de cuidados que sea homologable al sistema nacional de educación o salud

¿Qué propone?

Un sistema nacional de cuidados que sea homologable al sistema nacional de educación o de salud. El que tenemos ahora de servicios sociales son todo pedazos, desordenado y con mucha precariedad, digámoslo claro. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer una apuesta decidida para hacer un sistema nacional de cuidados homologable a estos dos y esto es competencia de la Generalitat y de la negociación colectiva. La corresponsabilidad no es solo entre hombres y mujeres, es un tema social. El Estado tiene que pagar una parte y las empresas también. ¿No quieren tener cada mañana trabajadores limpios, cuidados, alimentados y formados cada mañana en sus empresas? No pueden quedarse con los beneficios y externalizar los cuidados.

¿Qué perfil de trabajador no hay ahora mismo en CCOO y quiere incorporar?

Migrantes que están en sectores precarizados, como la hostelería, las plataformas digitales o la industria cárnica. Y trabajadores cualificados. En el presente ciclo económico se han creado muchas ocupaciones así y tenemos que incorporarlas al sindicato, ya que tienen mucha tendencia a corporativizarse. Queremos más informáticos, más arquitectos, más médicos…

¿Del 1 al 10 cuánto le preocupa la guerra comercial que ha desatado Trump?

Un 10. Ya no tanto por los efectos, que no los sabemos y la incertidumbre es absoluta. Me preocupa por las dinámicas mundiales que se están generando a nivel político y económico. Se está cargando las reglas del juego e intentando imponer la regla del más fuerte.

Ante la guerra comercial, lucharemos para mantener ocupación y poder adquisitivo

¿Qué impacto prevé a nivel de ocupación en Catalunya?

Ahora mismo es imposible de determinar. Es probable que tenga efectos a nivel inflacionista y ahí nosotros reclamaremos ayudas que no solo ayuden a la economía, sino también a los trabajadores. Mantener empleo y poder adquisitivo.

Hay sectores empresariales que ya dicen que reclamarles mantener el empleo les frena…

También lo dijeron cuando los ertes de la pandemia y quedó demostrado que no fue así.

¿Teme que los aumentos de costes de los aranceles los acaben repercutiendo las empresas en menores salarios?

Nosotros seguiremos reclamado subidas salariales y, si suben los precios, mayores. También insistiremos en generalizar las cláusulas de revisión salarial automática y las que vetan absorber complementos.

Si la ley para reducir la jornada prospera dependerá de la movilización no solo de los sindicatos, también de la sociedad civil

¿Viajará a Bruselas para tratar de convencer a Carles Puigdemont de que vote a favor de la reducción de jornada?

No, aquí ya tenemos suficientes interlocutores de Junts para hablar de este tema.

¿Del 1 al 10 cómo de probable es que Junts acabe votando favorablemente la ley?

Un 10.

Le he preguntado cómo de probable es, no lo que le gustaría…

Dependerá de su voluntad, pero también de la presión que las personas trabajadoras podamos hacer desde la calle y no hablo solo de los sindicatos, también la sociedad civil organizada. Es una gran demanda, de justicia y las empresas tienen los márgenes de beneficios para aplicarla. Esos márgenes los han logrado las compañías no solo invirtiendo, sino con el esfuerzo de los trabajadores y hay que repartirlos. Además, la sociedad ha cambiado, las mujeres nos hemos incorporado al mercado de trabajo y ya no vale eso de 8-8-8 [8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas de ocio]. Porque ahí todo el tiempo que las mujeres nos pasábamos cuidando no se tienen en cuenta y ahora sí lo debemos contar. Lo que decía al principio, los empresarios deben aportar y una parte es reduciendo la jornada.

¿Qué harán si la ley no sale adelante?

Batallaremos en los convenios colectivos. No es solo la ley, debemos cambiar la concepción. Es una apuesta estratégica porque es feminista.

En los últimos 20 años, de media, la jornada anual pactada en convenio apenas ha cambiado. ¿Hasta ahora los sindicatos han priorizado los incrementos salariales?

No… pero seguramente a medida que nos incorporemos las mujeres priorizaremos otras cosas. Si hace 20 años hubiera habido más mujeres negociando convenios puede que hoy estaríamos trabajando menos horas.

¿Catalunya debe tener un salario mínimo propio?

No.

¿Con un paro del 7,8% y más de 300.000 personas sin empleo como tiene Catalunya podemos decir que estamos en pleno empleo como sostienen algunos?

No, absolutamente no. Todavía tenemos que hacer muchos esfuerzos y hay dos vías para seguir reduciendo el paro. Una es la de la reducción de jornada, que nos tiene que permitir repartir el trabajo. Y la otra es que tenemos que hacer unas políticas activas de ocupación diferentes de cómo las veníamos haciendo hasta ahora. Nosotros teníamos unas políticas activas de ocupación pensadas para cuando había mucho de paro y con unas políticas generalistas conseguías insertar a gente. Ahora no, ahora tienes que ser mucho más quirúrgico, analizando unos perfiles concretos y que necesitan las empresas.

Muchas empresas no quieren publicitar sus ofertas de empleo porque entonces sabríamos la vergüenza que ofrecen

¿Cómo se hace esto?

Aquí tenemos un problema y es que el SOC no hace de intermediación pública, que es lo que nosotros reclamamos. Y por eso también hace falta que las empresas publiquen sus ofertas en un portal público. Porque también aquí hay otro debate y aprovecho esto para sacarlo. Cuando las empresas dicen que no encuentran determinados perfiles, que en algunos casos concretos podemos estar de acuerdo, no lo podemos saber porque las empresas no están dispuestas a poner las ofertas a la vista de todo el mundo.

¿Por qué?

Porque quizás entonces enseñamos algunas vergüenzas que no nos interesan, que el problema quizás no es que falte gente, es que estás ofreciendo algunas cosas que la gente no está dispuesta. Porque cuando hay un nivel de paro muy grande, tú tienes un ejército de reserva que presiona las condiciones a la baja. Y cuando es al revés, la presión es para mejorar las condiciones. Cuando tú no quieres mejorar las condiciones, ¿qué dices? Pues que no encuentro gente.

La vivienda es una preocupación creciente, en general y dentro de su sindicato. ¿Qué opina de las medidas que está desplegando al respecto la Generalitat?

Estoy contenta de que por fin las fuerzas de izquierdas hayan llegado a un acuerdo para cerrar una de las vías de escape que era el alquiler de turísticos. Yo que soy de Girona y conozco lo que pasa en la Costa Brava lo sé muy bien. Pero pueden mejorar, hacer más cosas y debería acelerar. Estamos tejiendo alianzas con todos los espacios a favor de la intervención en el mercado de la vivienda y generar un parque público de alquiler.