Más de 2.000 empresas de la industria pesquera se citan en el Seafood de Barcelona en plena crisis arancelaria

Aunque no va a ser el sector más castigado por la revisión de los aranceles anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las empresas vinculadas a la pesca y los productos del mar están alerta por lo que pueda pasar. El año pasado, esta industria exportó a aquel país más de 26.000 toneladas de pulpo, atún rojo, sepia y calamar y conservas de atún, entre otros productos, y el cambio de políticas de comercio exterior de la Casa Blanca podría suponerle un impacto de más de 290 millones de euros.

Por eso cobra especial relevancia este año la celebración, entre los próximos 6 y 8 de mayo, del salón Seafood, la mayor feria comercial de este ámbito en todo el mundo, que en esta su 31ª edición prevé congregar a más de 2.000 empresas y superar los 35.000 asistentes del año pasado. Con todo ello, según ha señalado este jueves Wynter Courmont, directiva de Diversified, la empresa organizadora del salón, se prevé alcanzar los 156 millones de euros de impacto económico.

Courmont ha aprovechado la presentación de los datos del Seafood para animar a todos los agentes que participan de este sector a "encontrarse allí y hablar de los retos que tienen por delante". Pese a todo, ha admitido la responsable de la organización, es "temprano" para saber aún qué impacto tendrán sobre la industria de los productos del mar las nuevas modificaciones en la política arancelaria, que está "constantemente cambiando".

Seafood ocupará unos 51.024 metros cuadrados del recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat y por el momento tiene confirmadas a 2.041 empresas expositoras de 84 países. Entre las nuevas regiones participantes se encuentran Albania, Egipto, Georgia, Groenlandia, Malta, Nigeria y la Isla de la Reunión, que se sumarán a otros países presentes en la zona de exposición como Canadá, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Francia, Alemania, Islandia, India, Japón, Marruecos, Noruega, Estados Unidos y Vietnam.

Los nuevos pabellones nacionales y regionales para la edición de 2025 incluyen la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil), la Federación Japonesa de Cooperativas de Fabricantes de Salsa de Soja, Pro Ecuador, la Junta de Desarrollo de Exportaciones de Sri Lanka y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

El director comercial de Fira de Barcelona, Rubén Dalmau, y la vicepresidenta del salón Seafood, Wynter Courmont. / Fira de Barcelona

"La idea es crear las condiciones para que el salón actúe como espacio para ampliar alianzas comerciales, explorar oportunidades y abordar reto", ha subrayado la vicepresidenta de Seafood en Diversified. Para el director comercial de Fira de Barcelona, Rubén Dalmau, este certamen "es ya uno de los grandes eventos internacionales del calendario de Fira".

Entre los asistentes está prevista la presencia de compradores de todo el mundo, desde supermercados, restaurantes, hoteles y empresas de cátering hasta importadores, distribuidores, mercados de marisco y otras compañías de venta minorista y servicios de alimentación, así como compradores de equipos de procesamiento, envasado, tecnología y servicios de productos del mar.

Pescanova, Mercamadrid y Nordic Seafood

Así, han confirmado ya su participación compañías como AquaChile, Balfegó&Balfegó, Cermaq Norway, Cooke, Frime, Denholm Seafoods Ltd, Frime, S.A.U., Gelazur, Godaco Seafood JCS, Grupo Profand SLU, Hofseth International, Iberconsa, Iceland Seafood International, Lerøy Seafood Group ASA, Mercamadrid, Mowi ASA, Pescanova, Nordic Seafood A/S, Ocean Treasure World Foods Limited, Parlevliet & van der Plas Bv, Phillips Foods Inc, Regal Springs AG, Royal Greenland A/S, Salmar AS, Seafood Connection Bv, Sea Harvest Corporation (Pty) Ltd, Sea Pride LLC, Viciunai Group, Vinh Hoan Corporation, Worldwide Fishing Company SL, Unima y Zalmhuys Group, entre otras.

La cita incluye un amplio programa de conferencias constará de más de 20 sesiones que conducirán 80 expertos internacionales de la industria de los productos del mar. Las presentaciones y mesas redondas de esta edición explorarán temas clave que reflejan las dinámicas actuales y las tendencias emergentes del sector de los productos del mar. Se tratarán cuestiones como la trazabilidad y la sostenibilidad, con sesiones acerca de la descarbonización, el envasado sostenible y las prácticas acuícolas. Las tendencias mundiales de márketing, consumo y hostelería serán otras de las materias que se abarcarán.