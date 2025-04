¿Quién es Belén López, la primera mujer en liderar el sindicato CCOO de Catalunya?

Belén López Sánchez (1976) nació y se crió en una colonia textil de situada en les Masies de Voltregà (Osona), de familia gallega, se bregó sindicalmente en Girona y ahora desembarca en Barcelona para convertirse en la primera mujer en liderar CCOO de Catalunya, la primera organización sindical del país en número de delegados sindicales y afiliados, unos 147.000, según el último balance presentado estos días por su predecesor, Javier Pacheco.

De familia gallega, López es una "sindalista moderna", "tenaz" pero "con la que se puede dialogar", según explica un empresario con el que ha tratado durante su etapa al frente del sindicato en Girona. “Hay vida sindical más allá del área metropolitana”, bromeaba su homólogo de UGT de Catalunya, Camil Ros, otro ‘gironí’ con el que buscará reforzar la unidad de acción sindical. Y es que López es también la primera secretaria general de CCOO que no ha nacido en la gran Barcelona.

La sindicalista llegó al congreso dónde ha sido formalmente elegida este jueves, sin candidato alternativo que le disputase la máxima responsabilidad, a bordo de un autobús idéntico al ‘47’ de la galardonada película dirigida por Marcel Barrena. La idea era reivindicar que Manolo Vital, interpretado por Eduard Fernández, era afiliado de CCOO, algo que se obvia u oculta en la película.

Belén López, nueva secretaria general de CCOO de Catalunya, a bordo del '47'. / Jordi Otix / EPC

López hacía tan solo dos años que gateaba por este mundo cuando Vital secuestró el bus. Pertenece a otra generación, a otra manera de vivir y concebir el sindicato que tratará de imprimir a CCOO, sin por ello olvidar la fuerza histórica del mismo. No es una 'pata negra' del sindicalismo, de abuelos o padres 'psuqueros' como más de uno de sus correligionarios.

En La Farga Lacambra, la colonia industrial donde creció, "había poco ambiente de clase", según explica ella, en conversación con EL PERIÓDICO. "Allí todo dependía del amo, cualquier significación te dejaba señalado", añade. Conoció el sindicato ya pasados los 25 años, cuando ejercía de interina en la Diputación de Girona y vio en el mismo una herramienta de transformación mejor que los voluntariados de los que hasta entonces venía participando. Desde entonces ha pasado por todas las etapas, de delegada sindical, a organización, hasta roles más institucionales. Votó en el referéndum del 1 de octubre del 2017, si bien declina desvelar en qué sentido. "El 'procés' generó mucha tensión dentro del sindicato", reconoce.

López no llega con las manos encallecidas o manchadas de grasa con las que el ya fallecido Luis Romero, histórico militante del sindicato y del PSUC, ilustró el icónico cartel propagandístico que mostraba a un obrero –hombre, de mediana edad- extendiendo las palmas de sus manos y bajo el lema “Mis manos, mi capital”. "Cuando la conocí me sorprendió mucho, es absolutamente atípica si uno piensa en el tópico de sindicalista. Por gesto, tranquilo, pausado, podría pasar incluso por una empresaria... Pero cuando habla lo hace con convicción y conocimiento, no es una agitadora. Es dura, pero en el sentido de consistente, no es una pose", analiza otro empresario que la conoce bien.

Profesora de FP en Salt

La nueva secretaria general es licenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració por la UAB y antes de volcarse enteramente en el sindicato ejerció en el INS Vallvera de Salt como profesora de Formación Profesional (FP). "Es muy didáctica", comenta otra fuente. “Madre de familia numerosa”, tal como ella misma se define en su perfil de X (antes Twitter), concretamente de tres hijos y divorciada; de sus antecesores nunca se publicitó cuántos vástagos tenían. De los cuidados pretende hacer una de sus principales banderas.

López coge el relevo de Pacheco al frente del sindicato con la voluntad de incidir e insistir en la apertura que ya señaló este hacia sectores históricamente más reacios a sindicarse. No en vano, donde la central más está creciendo en afiliados es entre las mujeres, los jóvenes y los migrantes.

López llega a la secretaria general al poco de que Donald Trump haya iniciado una guerra comercial de consecuencias todavía imprevisibles para la economía mundial y catalana en particular. Deberá guiar al sindicato en esa coyuntura, con una hoja de ruta de marcado discurso antirracista y con voluntad de tejer complicidades e implicarse con los movimientos en defensa de la vivienda. No en vano, los sindicatos han detectado que de nada les sirve lograr arrancarle a las patronales grandes aumentos salariales en las negociaciones de los convenios colectivos si luego ese 'extra' no llega a los bolsillos de los trabajadores, sino que va directo al de sus caseros.

La nueva líder de CCOO en Catalunya también pretende prolongar el idilio que la central (así como UGT) vive con el Gobierno y que ha dejado acuerdos como la reforma laboral de 2021 o las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), hitos que han resonado varias veces esta semana durante el congreso. A esa historia de entendimientos querrá sumar otra reforma más: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. "Marcará un estilo", vaticina una fuente consultada.