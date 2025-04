Lapuente (DO Rioja): "La incertidumbre en los mercados es mucho más dañina que los aranceles"

Un día amenaza con aranceles del 200% al vino europeo, otro día los rebaja al 20% o incluso los retira. No es posible anticipar los movimientos del presidente estadounidense, Donald Trump, en relación a sus políticas comerciales. Lo sabe bien la Denominación de Origen Calificada de Rioja (DO Rioja): Estados Unidos es su segundo mercado en valor por detrás de Reino Unido y es el tercero en volumen, por detrás de Reino Unido y Alemania, con una cuota de sus ventas del 4,33%. "Mucho más dañino que los aranceles es la incertidumbre que provocan en los mercados", señaló su director general, José Luis Lapuente, en un encuentro con medios, porque, a su juicio, el problema es "quedarte paralizado y no saber si es el último" arancel que llegará desde el otro lado del Atlántico. "Toca vivir con los pies en el suelo, sobre todo en este contexto que ha cambiado y que el clima no es favorable, pero tenemos que surfear esta ola y ser proactivos", ha recalcado.

La DO Rioja ha insistido en la necesidad de que el vino quede fuera de la guerra comercial de aranceles de Estados Unidos. La declaración llega pocas horas después de que la Comisión Europea haya decidido sacar al bourbon de la lista de aranceles de hasta un 25% que activará a las importaciones estadounidenses en la primera tanda de tasas. "Entendemos que el vino tiene que estar fuera de esta guerra, porque también tiene implicaciones que van más allá de lo que es una fábrica", ha asegurado el director general del consejo regulador, José Luis Lapuente, en un encuentro con medios, donde ha subrayado que han sido "los primeros que han promovido la posibilidad de un desarme arancelario recíproco". Lapuente que reconoce que "no" es el mejor contexto para el vino en general, pero reitera que Rioja es "líder" y debe seguir manteniendo ese liderazgo.

Preguntado sobre si diversificarán mercados para compensar las posibles pérdidas procedentes de Estados Unidos, el presidente del consejo regulador, Fernando Ezquerro, aseguró "no es tan fácil" hacerlo. Estados Unidos, Reino Unido y Europa continúan siendo "grandes consumidores de vino", mientras que otros mercados que en un principio parecían emergentes, como Asia, "no tienen cultura del vino". A modo de ejemplo, recordó que en 2023 el consumo del vino cayó un 67% en China. Donde sí existe un "nicho de oportunidad" es en Latinoamérica, especialmente en Brasil, de ahí que estén a favor del acuerdo UE-Mercosur que actualmente se está traduciendo antes de su paso por el Parlamento Europeo para su aprobación. "El mundo del vino está cambiando y creo que va más a vinos de valor, pero también es verdad que hay una crisis de consumo, que está siendo mundial, y que tiene que ver con nuevas tendencias de consumo", ha señalado.

100 años de Rioja

La DO Rioja celebrará este 6 de junio su centenario (1925-2025) con una treintena de actos, del que destaca la jornada del 5 de junio que contará con la presencia de la Casa Real. La jornada del 5 de junio será el acto central de esta celebración, que se centrará en tres hitos: el primero, una cumbre de empresas líderes que se reunirán en Marqués de Murrieta; el acto conmemorativo en sí, en el Barrio de la Estación de Haro, donde se descubrirá una placa para renombrar una plaza de la zona como 'Plaza del Centenario de Rioja'; y un evento institucional y social en Marqués de Riscal. "Cumplimos 100 años como líderes y tiene un mérito impresionante en el sector. Cumplimos 100 años maravillosos, ya que nuestros vinos están presentes en 136 países", ha asegurado Ezquerro.

A lo largo del 2025, se celebrarán cerca de una treintena de actividades, encuentros y acciones especiales tendrán lugar en España y otros países, como Reino Unido, China, Suiza, Estados Unidos o México, entre otros, para conmemorar el nacimiento de Rioja como la primera Denominación de Origen de España.