Cuidado con el “No soy un robot”: la Policía alerta sobre captchas falsos que instalan malware

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia sobre una nueva modalidad de estafa en internet: el uso de "captchas" falsos que pueden poner en riesgo los datos personales y bancarios de los usuarios. Aunque estos sistemas suelen emplearse para verificar que no eres un bot, los ciberdelincuentes también los utilizan para engañar a los usuarios.

En un reciente video publicado en TikTok, la Policía Nacional ha alertado sobre este fraude con el siguiente mensaje: “Es verdad, no eres un robot, así que no cliques en modo automático, y pon atención, porque estos mensajes llamados "captcha" no siempre garantizan tu seguridad.”

¿Qué es un "captcha"?

Un "captcha" (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) es una medida de seguridad que permite distinguir entre humanos y bots. Funciona como una prueba simple (como identificar letras distorsionadas o marcar casillas como "No soy un robot") para evitar accesos automáticos a cuentas o sistemas. Grandes plataformas como Google los utilizan para proteger datos sensibles, evitar ataques automatizados y frenar el spam.

Los captchas falsos suelen estar en webs sospechosas

Estos captchas engañosos suelen aparecer al acceder a páginas sospechosas o tras hacer clic en enlaces maliciosos. Aunque aparentan ser legítimos, su verdadero objetivo es otro. “Esto sucede cuando te encuentras un captcha falso navegando por webs sospechosas o haces clic en enlaces maliciosos. Estos mensajes parecen reales, pero no lo son. Al pulsar el botón, y sin darte cuenta, el sitio copia un código malicioso”, señalan desde la Policía.

En algunos casos, incluso se pide al usuario que copie y pegue un código en su navegador, una señal clara de que se trata de una trampa, avisan: “Aparece un mensaje en el que te informan de que, para continuar con la verificación, has de seguir unas instrucciones, con las que llegarás a instalar un malware en tu dispositivo que robará tus contraseñas y datos bancarios.

Cómo identificar un captcha falso

A través del vídeo, la Policía ofrece varias recomendaciones para protegerse:

Desconfiar de webs que muestran captchas sin motivo aparente.

Sospechar si aparece un captcha en sitios donde normalmente no se usan.

Si te piden copiar y pegar un código, que te salten todas las alarmas: estás ante un captcha falso.

Por lo tanto, es crucial revisar siempre el contexto del captcha y no seguir instrucciones extrañas.