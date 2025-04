Patronales y sindicatos reciben con frialdad las ayudas de Illa contra los aranceles: "Seguramente serán insuficientes"

Las patronales y sindicatos han valorado la "rapidez" del Govern de Salvador Illa en convocarlos y anunciar las primeras medidas contra los efectos negativos de los aranceles de Donald Trump, si bien se han mostrado también más prudentes o directamente escépticos sobre si las cantidades serán suficientes para frenar el golpe. Los efectos indirectos son todavía muy difíciles de cuantificar y para los sectores más directamente afectados no hay menciones específicas en el plan gubernamental.

Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT han acudido este lunes por la mañana al Palau de la Generalitat para escuchar de boca de su president cuál es su plan para responder a la guerra comercial de Trump. También el Consell de Cambres de Catalunya. Un plan de 1.500 millones de euros, la mayoría de los mismos son créditos y avales en condiciones favorables pero a cargo de las empresas que los soliciten.

Un plan que llega sin un calendario de claro de cuándo llegarán esos 1.500 millones de euros a las cuentas de las compañías que lo necesiten. "No tenemos calendario, pero sí compromiso de celeridad”, ha afirmado el presidente de Pimec, Antoni Cañete. Muchos de esos recursos los pondrá el ICF, a través de crédito que pueda captar, o proviene de partidas del Govern ya vigentes y que sacará de otros departamentos.

"¿Son suficientes? Vamos a estudiarlo. A ver si los podemos complementar para ciertos sectores económicos que tengan necesidades especiales", ha dudado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. “No tendrán el impacto necesario, muchas de las medidas son propias de la estrategia de Govern. Seguramente no serán suficientes, no entendemos como ahora no estamos planteando la posibilidad de negociar unos nuevos presupuestos, tanto aquí como en el Estado", ha declarado el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. "Es pronto para saber si serán suficientes, [...] entre todos hemos de mantener la calma", ha insistido el presidente de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu.

Los sindicatos reclaman vetar despidos

Desde los sindicatos han echado en falta que esa primera propuesta del Govern, que es "inicial" y está "abierta" a modificaciones, tenga mayores garantías para los trabajadores cuyo puesto se vea afectado. “Las empresas no pueden repercutir lo que pierden por Estados Unidos a sus trabajadores", ha declarado el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros.

Durante la pandemía ciertos programas de ayudas obligaban a las empresas que las solicitaban a mantener el empleo durante un cierto tiempo, para evitar que cobraran las transferencias públicas y luego despidieran a parte de su plantilla para ahorrar costes. Y ahora las centrales quieren que los nuevos paquetes de ayudas por la guerra arancelaria incluyan cláusulas de este tipo.

Pymes especialmente afectadas

"Las pymes van a tener problemas específicos, los aranceles les repercuten mucho más, les supone una pérdida de circulante muy superior y eso deja a muchas pymes, que podrían vender pese al arancel, sin capacidad", ha analizado el presidente de Pimec. La industria del automóvil, la farmacéutica y el sector primario son los gremios que mayor exposición tienen a la nueva política arancelaria, si bien "Ahora mismo y a corto plazo no vemos que vaya a destruir empleo", ha querido tranquilizar el presidente de la Cambra.