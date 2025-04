El Govern moviliza 1.500 millones de euros en crédito y ayudas contra los aranceles de Trump

El Govern de la Generalitat de Catalunya movilizará un total de 1.500 millones de euros, vía créditos y subvenciones, para amortiguar los efectos perniciosos de los aranceles anunciados la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El president Salvador Illa ha reunido a las patronales y los sindicatos catalanes este lunes por la mañana en el Palau de la Generalitat para detallarles el plan de ayudas, que articulará sobre un mix mayoritariamente de créditos, aunque también de transferencias directas.

La administración catalana calcula que los aranceles afectarán a un total de 4.351,4 millones de euros de las exportaciones catalanas a Estados Unidos, lo que representa un impacto sobre 3.161 empresas. Es por ello que ha anunciado un paquete de ayudas que combinan fondos propios, la minoría, y créditos, avales o partidas presupuestarias ya contempladas, la mayoría. Ill anuncia ahora las medidas, pero no ha detallado el calendario de cuándo las podrá activar y llegarán a las empresas que las necesiten.

Garantizará un total de 900 millones de euros vía crédito y avales, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Bonificará el tipo de interés al 1,5%, dará créditos de inversión a 15 años vista o créditos circulantes a cinco años vista. Aquí el Institut Català de Finances (ICF) jugará un rol clave.

En escenario de prórroga presupuestaria

El plan de ayudas contra la guerra comercial iniciada por el nuevo inquilino de la Casa Blanca también incluirá un paquete de recursos directamente aportados por la Generalitat. Ayudas a fondo perdido, a la promoción internacional para reforzar la presencia internacional de las empresas catalanas o inyecciones para que estas busquen mercados alternativs y reduzcan su dependencia o exposición a Estados Unidos.

En total movilizará para ello 300 millones de euros. Estos son los recursos que procederán de los presupuestos ordinarios, que en estos momentos están prorrogados. Illa ya anticipó el viernes que había ordenado una "reprogramación" de prioridades a las conselleries, además de estar negociando con ERC y Comuns una ampliación de crédito de 1.769 millones de euros.

Illa ha emulado a Pedro Sánchez y ha compartido con patronales y sindicatos su estrategia para minimizar daños en el tejido productivo. Su plan tiene refuerzos para las corporaciones que vayan al exterior, pero también para las que están en suelo catalán y puedan perder pedidos y trabajo directa o indirectamente por los aranceles de Trump. Para darles un empujón, la Generalitat se ofrecerá a entrar al capital de empresas que pasen por un momento delicado y necesiten financiación.

Dentro de ese paquete de 1.500 millones de euros hay dos patas más. Por un lado, 130 millones de euros para el asesoramiento de empresas, a través, principalmente, de la agencia pública Acció, que tiene una red de delegaciones repartidas por todo el mundo. Y, por otro lado, 20 millones de euros para costear en Catalunya campañas informativas a través de medios de comunicación para potenciar los productos catalanes en mercados estratégicos.

Nueva reunión en 15 días

Las patronales y sindicatos han valorado la "rapidez" del Govern Illa en convocarlos y anunciar las primeras medidas, si bien se han mostrado también más prudentes o directamente escépticos sobre las cantidades. “Es una reestructuración de acciones que muchas de ellas ya se pensaban llevar a cabo”, ha apuntado el presidente de Pimec, Antoni Cañete. “¿Son suficientes? Vamos a estudiarlo. A ver si los podemos complementar para ciertos sectores económicos que tengan necesidades especiales”, ha declarado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.

"No tendrán el impacto necesario, muchas de las medidas son propias de la estrategia de Govern. Seguramente no serán suficientes, no entendemos como ahora no estamos planteando la posibilidad de negociar unos nuevos presupuestos, tanto aquí como en el Estado", ha afirmado el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con los líderes sindicales y de las patronales en Catalunya / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Para ampliar la capacidad del Govern de inyectar más recursos, las centrales han reclamado que Illa saque del cajón la posibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos. “Es un ejemplo más de que se necesitan presupuestos”, ha declarado el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros.

En 15 días el Govern se ha comprometido a volver a convocar a los agentes sociales más representativos para hacer seguimiento de las medidas y estudiar potenciales modificaciones.