Vic se convertirá en el epicentro de la bioeconomía europea con la cuarta edición del Congrés BIT

La capital de Osona se prepara para albergar la cuarta edición del Congrés BIT, un espacio para compartir conocimientos, crear alianzas y hacer crecer proyectos vinculados a la bioeconomía. Los días 8 y 9 de abril, Vic recibirá a expertos locales, nacionales y europeos que debatirán en torno a la valorización de los servicios ecosistémicos como herramienta para contribuir a un desarrollo más sostenible, innovador y competitivo.

El congreso, que se celebrará en el Edifici El Sucre, incluirá un programa de actividades formado por ponencias, mesas redondas y espacios de debate. Además, coincidiendo con el evento, la ciudad acogerá también la 11ª Jornada Anual de la red europea ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry), centrada en innovación transformadora en ámbitos agroalimentarios y forestales.

Bet Piella, presidenta de Creacció (Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement de Vic) y consejera de Fires i Mercats del Ajuntament de Vic, ha explicado que el Congrés BIT forma parte de Osona Biocircular, "un proyecto de presente y de futuro, vinculado al cambio de modelo productivo de la comarca, ligado a la industria agroalimentaria de los nuevos tiempos". Asimismo, Jaume Sió, jefe del Gabinet Tècnic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, ha destacado la importancia del sector de la bioeconomía, ya que "representa el 17% del empleo total de Catalunya, el 15% de la materia de producción y el 10% del valor añadido bruto". Además, ha añadido que "la bioeconomía supone generar economía a partir de los propios recursos naturales".

Jornada dedicada a los servicios ecosistémicos

El miércoles 9 de abril será el día más importante del congreso, con una programa que abordará la valorización de los servicios ecosistémicos desde tres perspectivas: "El capital natural forestal: oportunidades para la valorización de los servicios ecosistémicos"; "Los servicios ecosistémicos en el sector agrario"; e "Iniciativas y casos de éxito de valorización de los servicios ecosistémicos".

Durante esta jornada se presentará también el Pla d'Acció 2025-2027 de la Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya, a cargo de Jaume Sió, así como una ponencia de Carlos Alberto Torres, investigador de la unitat de Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat del Centre Tecnològic BETA (UVIC-UCC), sobre la comercialización de los servicios ecosistémicos. Intervendrán también Iñaki Gili, responsable del Àrea de Mitigació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat, que abordará los esquemas de certificación de estos servicios, y Marc Vilahur, director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, que será el encargado de cerrar el congreso con una sesión acerca de los servicios ecosistémicos y su oportunidad para el bienestar.

Innovación y colaboración europea

Como parte del congreso, del 7 al 9 de abril, la ciudad será sede también de la 11ª Jornada Anual de la red europea ERIAFF, bajo el lema "Transformative Innovation: Circular Bioeconomy for Rural Development and Resilient Landscapes". Responsables políticos, investigadores y profesionales de regiones europeas de todo el continente reflexionarán sobre el futuro de la bioeconomía y la resiliencia de los territorios rurales a través de varias conferencias magistrales, mesas redondas y sesiones conjuntas.

La jornada se dividirá en tres bloques temáticos: "El papel de las regiones europeas en la estrategia de bioeconomía"; "Innovación, prioridades y retos para escalar proyectos", y "Visión del sector industrial en la transición hacia bioproductos y bioservicios". Carme Sáez, directora del Congrés BIT, ha destacado la importancia de la colaboración con ERIAFF, que "contribuye a fortalecer los vínculos entre profesionales locales e internacionales y favorece el intercambio de conocimiento y experiencias". Entre las ponencias destacadas, Jorge Molina, representante de la Comisión Europea, actualizará el estado de la estrategia europea de bioeconomía.

Paralelamente, en colaboración con la Diputació de Barcelona, se ha programado una sesión online enfocada al ámbito municipal para proporcionar herramientas y estrategias a las entidades locales que quieran poner en valor los servicios ecosistémicos. Para participar, es necesario inscribirse previamente a través de la web oficial del evento.

Un congreso de relevancia internacional

Con una participación de más de 200 personas de 12 países y 40 regiones de todo el mundo, la cuarta edición del Congrés BIT busca impulsar la transformación del sector primario a través de modelos de producción más eficientes, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Su celebración coincide con uno de los grandes eventos del sector agrario catalán en la ciudad, el Mercat del Ram de Vic.

Organizado por el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Vic, el Congrés BIT cuenta con la colaboración de la Diputació de Barcelona, el Centre Tecnològic BETA y el BioHub de Catalunya. Esta nueva edición consolida el evento como un foro esencial para el futuro de la bioeconomía y la sostenibilidad en el sector agroalimentario y forestal.