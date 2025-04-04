El Ayuntamiento de Badajoz no rebajará el IBI tras la entrada en vigor de la nueva Tasa de Basuras

El Ayuntamiento de Badajoz no rebajará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por el momento, porque alega que el Gobierno de España transferirá 9 millones de euros menos de lo que anunció el pasado mes de octubre. Ignacio Gragera, alcalde pacense, ha asegurado que "hasta que no le aseguren la sostenibilidad económica del ayuntamiento no habrá rebaja".

Desde que se comenzó a estudiar la implantación de la nueva Tasa de Basura, que tenía que entrar en vigor en este mes de abril, se planteó la posibilidad de aplicar alguna rebaja en el IBI, que desde 1991 incluía los gastos derivados de la gestión de residuos. En octubre el equipo de Gobierno municipal anunció que había comenzado a estudiar el modo en que se realizaría este descuento al tributo. Tras estos meses de estudios, en la mañana de este viernes, Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, ha anunciado que la rebaja por ahora no se podrá realizar.

"Absoluto cinismo del PSOE"

En una rueda de prensa en el palacio municipal, ha especificado que este estudio se ha realizado, pero que por el momento no puede aplicarse. Así, ha querido poner de manifiesto "el absoluto cinismo que está demostrando el PSOE de Badajoz". Lo dice días después de que Ricardo Cabezas, portavoz del mencionado partido de la oposición, anunciara el inicio de una campaña de recogida de firmas para evidenciar el desacuerdo de los pacenses ante las subidas de tributos municipales.

Gragera lo afirma porque según ha expuesto, en el mes de octubre el Ministerio de Hacienda anunció que aumentaría los Fondos Complementarios de Financiación que transfiere a los ayuntamientos un 13%. Esto se producía como consecuencia del "incremento de la financiación que se había obtenido de los 94 impuestos que han subido en el conjunto de España, por el aumento de las cotizaciones sociales y la recaudación récord de 140.000 millones de euros".

Este 13% suponía que "7,5 millones de euros más" llegarían a las arcas municipales. En este contexto, en el ayuntamiento "se iniciaron los estudios para poder compensar la subida de la Tasa de Basuras". Según ha detallado Gragera, en enero de este año, recibieron una comunicación del Ministerio de Hacienda que notificó que esa subida no se va a producir. Esto suponía que "solo se pueden contar de los recursos que se disponían en 2024". Una situación que se ha complicado hace pocos días: "El mismo ministerio comunicó a los ayuntamientos que no solo no va a ingresar el dinero de 2024, sino que se retrotrae a los ingresos que hicieron en 2023". Por tanto, según expone el alcalde, Badajoz percibirá menos fondos que el año pasado. "El Gobierno de España con recaudación récord ha decidido que a los ayuntamientos del país le va a dar menos. Esto supone que ingresaremos 9 millones de euros menos", de los que se tenía previsto y que estaban destinados a ofrecer servicios municipales.

"El PSOE no nos deja bajar el IBI"

Ante esta situación, Gragera pide a "los señores del PSOE que expliquen" cómo se puede acometer una rebaja del IBI y solicita que "digan qué servicios públicos quieren quitar" para poder realizarla. Así, asevera que el partido al que pertenecen "ha cercenado los ingresos públicos procedentes del Gobierno es para denunciarlo". Al igual, ha explicado que el Ministerio de Hacienda notificó hace unas semanas que no iban a poder hacer uso del ahorro del que disponen las arcas municipales, continuando con la norma que se aplica a través de la Ley Montoro.

"No podemos bajar el IBI porque no nos dejan. ¿Quién? El PSOE", ha sentenciado. Además, ha dicho que "es la primera vez que se ve a este partido alzando la bandera de los impuestos bajos, del liberalismo, y todo por un populismo barato y chabacano".

Sin rebaja hasta asegurar la sostenibilidad

De este modo, ha anunciado que desde alcaldía ha solicitado un informe a los servicios municipales para que "indiquen al céntimo cuáles son los recursos que esta ciudad va a dejar de percibir por la decisión del Gobierno Central, para trasladarla a la ciudadanía".

Por el momento, descarta una modificación del IBI: "Hasta que no esté asegurada la sostenibilidad del ayuntamiento no se va a rebajar por no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria". Aunque ha asegurado que entiende el "malestar de los vecinos" y también se encuentra "en contra de esta tasa", afirma que existe una responsabilidad con la que cumplir.