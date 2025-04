La mitad de camareros y dependientes de Catalunya son extranjeros

Casi 15 de cada 100 personas que tienen trabajo en Catalunya lo tienen en el sector del comercio. Tiendas de ropa, de muebles, de electrónica, centros de estética, peluquerías, floristerías, panaderías, bares, restaurantes, cafeterías… Se trata de un porcentaje –el 14,7% exacto de la población activa de la comunidad que se dedica a este sector– que va en aumento desde hace años y que además crece cada vez más rápido. Eso, pese a que las condiciones son peores a las que se dan en el resto de sectores en general.

Así lo constata un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, que se ha propuesto radiografiar laboralmente a este sector clave en la economía catalana para poder empezar a trabajar en profesionalizarlo. Los datos recopilados indican, por ejemplo, que el sueldo medio es un 29,2% inferior al que se registra de media en el conjunto de Catalunya (20.367 euros brutos anuales de media en este tejido de empresas, frente a 28.775 euros en general), que la tasa de temporalidad es 8 puntos mayor a la del resto de sectores (es del 20,7%), que hay bastante menos proporción de trabajadores con estudios superiores (son el 27%, frente al 37% del total de profesionales en activo en la comunidad) y que hay bastantes brechas por estrechar.

La primera y más flagrante, la de la población extranjera. De acuerdo con este estudio, prácticamente la mitad de los dependientes, camareros y gerentes de estos negocios son extranjeros. Mientras que en el conjunto de la población activa catalana son algo más de un tercio (36%), en el comercio, un 50,8% de los trabajadores vienen de fuera de Catalunya y el 43,6%, de fuera de España.

La mayoría proceden de América Central y América del Sur (27% del total de trabajadores del sector), aunque también hay una proporción relevante de profesionales de origen asiático (9%). La brecha viene al poner foco sobre su perfil y condiciones laborales: proporcionalmente, entre esta población extranjera es más habitual encontrar perfiles con estudios superiores, pero el salario medio es un 32% más bajo que el del resto de profesionales de Catalunya.

“Es una realidad que tendríamos que resolver”, han asegurado la directora de análisis económico de la Cambra de Comerç, Carme Poveda, y la directora de comercio del mismo organismo, Laura López. Piensan en hallar el modo de emplear las aptitudes de estos perfiles en otras ramas del comercio que encajen más con su formación, por ejemplo. “Esto es lo que precisamente queremos poner de manifiesto, que nos falta aprovechar el talento disponible para empoderarlo, profesionalizarlo y, en consecuencia, mejorar salarios”, han apuntado.

Brecha de género

Sobre todo porque no es el único caso llamativo. En este sector, el 57,7% son mujeres, pero ellas ganan 9.000 euros brutos al año menos que ellos (17.800 euros de media y menos de 15.000 euros, las extranjeras). Lo mismo al segmentar los datos por edades: los trabajadores menores de 30 años son un 30% del total en este sector, frente al 18% que representa este público en la radiografía laboral general de Catalunya, señal de que este es un sector que se ve más como una puerta de entrada al mercado laboral, no como una opción de futuro.

“Hemos menospreciado, y aún menospreciamos el trabajo de gestionar un punto de venta y no es menor: que un punto de venta sea rentable no es solo levantar la persiana y quitar el polvo, hay trabajo de gestión de surtido, de aprovechar al máximo el espacio de venta, de generar la oportunidad de aumentar los tickets medios, de generar experiencia…”, han enumerado ambas profesionales. “El sector necesita tener más prestigio, estar más valorado, poner en valor no solo su rol económico, sino también el resto de ámbitos [estructurar los bajos de los edificios, dar vida a las calles, acompañar y ayudar a gente mayor que vive sola...]: es un sector que necesita urgentemente profesionalizarse para ser más competitivo y tener mejores salarios”, han añadido.

Su receta, en este sentido, tiene cuatro elementos. Aupar a los dos perfiles predominantes, jóvenes y mujeres, los unos para que sigan allí una vez avancen en sus carreras y las otras para que ocupen puestos directivos, no solo de venta; integrar a las personas venidas de fuera para aprovechar sus más elevados perfiles educativos; formar a quienes atienden para que la experiencia de interactuar con el comercio sea cada vez mejor; y trabajar en el relevo generacional al que obliga el acelerado envejecimiento de la población.