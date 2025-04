La Generalitat convocará una oferta de empleo público de más de 7.000 plazas

La Generalitat de Catalunya sacará más de 7.000 plazas en su oferta de empleo público de este ejercicio 2025, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Nuevas oposiciones para docentes, personal de administración y servicios de los departamentos, personal de la administración penitenciaria, bomberos, agentes rurales, si bien los cuerpos de Mossos d'Esquadra y sanitarios serán especialmente reforzados por la convocatoria del ejercicio 2025.

La administración catalana tiene previsto someter a consulta el detalle de su OEP este próximo miércoles con los sindicatos más representativos en la función pública y aprobarla en un Consell Executiu de las próximas semanas. El Govern, a preguntas de este medio, ha declinado realizar declaraciones sobre este tema hasta que se someta a la mesa general de la función pública y lo negocie con los sindicatos.

El Ejecutivo catalán ha estado durante los últimos meses perfilando las necesidades de empleo que tenía entre sus departamentos y, como viene siendo habitual para el mes de abril, ha acabado concretando cuántas plazas acabará ofertando. Serán unas 2.000 plazas menos a las convocadas el año anterior. En 2024 la Generalitat presupuestó un total de 9.033 plazas, con más docentes, menos médicos y menos mossos que la oferta de este año. Ello se explica por un doble factor, ya que el Govern no puede sacar las plazas que quiere, sino las que le puede.

Por un lado, esas 7.000 plazas salen del cómputo resultante de la tasa de reposición.La tasa de reposición es el sistema legalmente establecido para fijar cuántas plazas se sacan a oposición cada año en función de las jubilaciones y las salidas voluntarias que se producen. Al resultado de la tasa de reposición se suma el número de vacantes cubiertas por interinos que la Generalitat debe estabilizar.

Gran parte de la diferencia respecto al año pasado puede explicarse porque, como el Govern ha ido estabilizando a miles de interinos a través de los concursos extraordinarios y el año pasado compactó diferentes vacantes de años precedentes, el resultado de este año es inferior. Inferior al año anterior, pero mayor que anteriores como la ordinaria de 2021 (5.152 plazas).

Pendientes de la OEP estatal

Esa tasa de reposición impera en todas las administraciones y el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a eliminar para flexibilizar y agilizar las ofertas de empleo público. Algo que no ha ocurrido, pese a la promesa verbalizada en público por el anterior ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá (hoy gobernador del Banco de España). Su sucesor, Óscar López, no ha dado cumplimiento ni ha manifestado perspectiva temporal de cuándo prevé hacerlo. A nivel estatal, el Ejecutivo tiene todavía pendiente detallar cuál será su OEP para la Administración General del Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado este año.

Ahora el Govern concreta su oferta de empleo público, en unos días la aprobará en Consell Executiu y durante los próximos meses irá anunciando las distintas convocatorias para los diferentes cuerpos, calendarizando los exámenes y, posteriormente, comunicando los aprobados y quien se queda con las nuevas plazas. El periodo entre que el Govern comunica que saca una plaza y la acaba asignando al nuevo funcionario puede demorarse entre un año y año y medio.

Pendientes de la subida salarial y otros pagos pendientes

El Ejecutivo catalán despeja una X con la cifra de la oferta de empleo pública, pero mantiene otras en relación al funcionariado. Actualmente, la última subida salarial, la correspondiente a 2024 y que ya la cobran en su nómina los empleados públicos de la Generalitat, está pendiente del suplemento de crédito que negocian los de Salvador Illa con ERC y Comuns en el Parlament. En función de si prospera o no la ampliación presupuestaria, según sostiene el Govern, dicha subida puede decaer o no y las nóminas públicas podrían verse recortadas, algo de lo que no existen precedentes recientes por motivos de dicha índole.

También está pendiente un pago extraordinario y una subida de 0,5 puntos. Estos -el primero es por los atrasos correspondientes al año pasado de ese 0,5%- deben primero aprobarlos en Madrid y luego la Generalitat ya podrá abonarlos. Otra cosa es que pueda, por ese margen presupuestario, y la celeridad que quiera darse en cumplir con dicha obligación. Actualmente, las negociaciones entre el PSC, ERC y los Comuns para ese nuevo suplemento de crédito está todavía verde y no tiene horizonte claro de resolverse, informa Sara González.

