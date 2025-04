La desafección política crece en CCOO y uno de cada cuatro afiliados no se identifica con ningún partido

La desafección política que ha aumentado en el conjunto de la sociedad cunde también en la primera fuerza sindical, en número de delegados, de Catalunya. Casi uno de cada cuatro afiliados a CCOO afirma no identificarse con ningún partido político y es, con diferencia, la respuesta más frecuente entre los militantes del sindicato. Por delante del PSC (18%), los Comuns (16%) o ERC (13,3%). "Tenemos un problema democrático", ha reflexionado el secretario general de la central, Javier Pacheco, este martes.

El sindicato ha pasado una encuesta de opinión entre su afiliación para conocer cuáles son las prioridades y posiciones entre la misma. De las respuestas, analizadas este martes en rueda de prensa, ha extraído conclusiones ya previsibles, como que muy mayoritariamente los integrantes de CCOO se identifican como personas de izquierdas, que están a favor de los servicios públicos o que gustan de participar en diversas asociaciones y entidades vecinas, sociales o lingüisticas.

CCOO de Catalunya, antes de un congreso como el que afrontan la semana que viene, realiza una de estos sondeos de opinión. Los resultados del mismo deben tomarse con cierta cautela, pues la militancia de la central no es hoy igual a la que había hace cuatro años. Y es que cuatro de cada 10 afiliados a CCOO no lo eran hace cuatro años, dando muestra de una alta rotación. En este sentido, Pacheco -que no se presentará para un tercer mandato- ha destacado que el "sindicato cambia, como lo hace la sociedad" y que en ese proceso de renovación un 55% de los cuadros sindicales son nuevos.

El perfil laboral de los afiliados de CCOO es el de una persona asalariada a tiempo completo, con un contrato indefinido, una jornada laboral de entre 33 y 40 horas y unos ingresos medios que oscilan entre los 1.000 y los 2.500 euros. Tiene el castellano como lengua más frecuente, pero a nivel laboral utilizan más el catalán y las cuestiones que más preocupan a la militancia son la sanidad y la vivienda y más de la mitad está a favor de celebrar un referéndum para decidir el futuro político de Catalunya.