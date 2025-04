El Banco de España indica que una OPA hostil "siempre es más complicada" que una amistosa

La subgobernadora de Banco de España, Soledad Núñez, ha indicado que oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil "siempre es más complicada" que una amistosa, en referencia a la anunciada por BBVA sobre Banco Sabadell. "Lo que me gusta menos es que una OPA hostil es siempre más complicada que una OPA no hostil", ha indicado Núñez durante su intervención en un acto celebrado por 'Club Diálogos para la Democracia'.

La subgobernadora ha hecho un repaso de qué organismo examina cada aspecto en una operación de este tipo, recordando que el Banco de España mira la solvencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se centra en la protección del inversor, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revisa la competencia.

"Es verdad que hay aspectos que no los mira nadie", ha reconocido Núñez. "A nivel europeo es verdad que se necesitan entidades más fuertes (...). Por otra parte, también es verdad que las entidades grandes tienen sus riesgos", ha afirmado, recordando los problemas que hubo en la Crisis Financiera Global con las entidades que eran demasiado grandes para caer ('too big to fail'). Posteriormente, preguntada por la labor que realizan los bancos herederos de las antiguas cajas de ahorros, Núñez ha afirmado que "tiene que haber entidades grandes y entidades pequeñas".

Euro digital

En el acto también se ha hablado de la implantación posible del euro digital y de su efecto en el uso de los billetes y monedas en la zona euro. La subgobernadora ha indicado que "es posible" que desaparezca el efectivo, pero que en todo caso faltan muchos años para llegar a esa situación. "El efectivo se utiliza y es verdad que ante una crisis (...) los bancos centrales tenemos que procurar que ese efectivo siga llegando", ha indicado, mencionando lo sucedido en la DANA de octubre, cuando el Banco de España recibió 13 millones de euros en billetes deteriorados.

Núñez ha aceptado que el uso del efectivo "está disminuyendo", especialmente tras la pandemia del covid-19, pero la labor de un banco central es seguir apoyándolo. "Tenemos que procurar que siga estando ahí. Si el efectivo se demanda, es nuestra obligación proveerlo", ha afirmado. Por otro lado, también ha abordado la simplificación regulatoria, que la subgobernadora ha considerado "necesaria" siempre y cuando no signifique desregulación.

"El engranaje regulatorio y supervisor en Europa es bastante complejo y requiere (...) mucha coordinación y trabajo conjunto para que se logre esa simplificación", ha adelantado. Además, ha avisado de que la simplificación no afecte a la normativa de sostenibilidad o a las taxonomías. "No podemos obviar que esa información que se está requiriendo es necesaria", ha afirmado Núñez. "Que se simplifique pero que no signifique menos información porque las entidades a la hora de hacer planes de transición o valorar riesgos que tienen de cambio climático o transición se van a ver perjudicadas porque no los van a poder valorar igual", ha enfatizado.