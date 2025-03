Estudiar videojuegos o producción musical: estas son las salidas profesionales de las TIC en Catalunya

El ecosistema tecnológico en Catalunya necesita a más profesionales durante los próximos años para cubrir las vacantes que van a ir surgiendo. Los datos del ‘Report on the state of the Digital Decade 2023’ elaborado por la Comisión Europea prevé que para 2030 se necesitarán 10 millones más de profesionales de las TIC. En el caso de Catalunya la meta es alcanzar los 306.000 ocupados, pero, en 2023, según los datos del ‘Barómetro del sector tecnológico en Catalunya’ que elabora el Cercle Tecnològic con el apoyo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, quedaron sin cubrir 9.231 vacantes.

La diferencia entre la oferta y la demanda convierte a las profesiones del sector tecnológico en una apuesta segura por el empleo. En este sentido, la formación es clave para lograrlo. Barcelona cuenta desde el año 2013 con un centro referente especializado en ofrecer titulaciones relacionadas con el arte digital, los videojuegos, la producción musical o la ciberseguridad. La Escola de Noves Tecnologies Interactives (La Enti-UB), que está adscrita a la Universidad de Barcelona.

El sector del videojuego cuenta con un 'hub' muy importante en Barcelona / Cedida

Titulaciones de arte digital en Barcelona

El sector de los videojuegos cuenta con un ‘hub’ muy importante en la ciudad de Barcelona. Para 2026, según el ‘Libro Blanco del DEV’ se prevé un crecimiento del 18% en las personas ocupadas. La ENTI-UB cuenta con diferentes titulaciones vinculadas con el arte digital. Así pues, el Grado en Arte Digital para Videojuegos permite al alumnado adquirir los conocimientos necesarios para conceptualizar y desarrollar arte digital y animación para videojuegos, juegos aplicados, cinemáticas y contenido digital.

Además de esta titulación, en el ámbito de los videojuegos la ENTI-UB ofrece el Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Juegos Aplicados y dos titulaciones de grado superior: el Ciclo Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma – Perfil Videojuegos y Ocio Digital y el Ciclo Superior en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos.

La ENTI-UB también cuenta con titulaciones vinculadas con la producción musical. El Grado en Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento proporciona a las personas que lo cursan una formación que tiene en cuenta los diferentes aspectos que forman parte del proceso de producción de música y sonido.

Una clase del Grado en Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento / Cedida

Salidas profesionales de las titulaciones de la ENTI-UB

Los titulados del Grado en Arte Digital para Videojuegos pueden ampliar su abanico de posibilidades laborales, puesto que los conocimientos adquiridos se pueden aplicar en muchos otros sectores. “Los perfiles artista pueden aplicar sus conocimientos al mercado audiovisual y gráfico, ya sea en el campo de la ilustración, la animación, los efectos visuales en el cine o la publicidad”, explican desde el centro adscrito a la UB.

Por otro lado, las personas graduadas en Producción Musical están formadas para dedicarse a todo tipo de salidas propias de la industria musical: desde el trabajo técnico en estudios de grabación, la composición e interpretación y hasta la producción musical para artistas.

“Aprenden herramientas digitales y tecnológicas que forman parte del arsenal del productor musical moderno y trabajan la música y el sonido en diferentes ámbitos como el audiovisual o el digital para aplicaciones o videojuegos”, apuntan desde la Enti-UB. Del mismo modo, también tienen acceso a salidas relacionadas con la gestión empresarial, la dirección de festivales y eventos artísticos, periodismo musical o empresas gestoras de derechos de autor.

Los alumnos de la Enti-UB aprenden con una metodología 'learning by doing' / Cedida

¿Por qué estudiar en la ENTI-UB?

La Enti-UB lleva más de 10 años ofreciendo una formación reglada y oficial en arte digital, programación de videojuegos y producción musical, siendo pioneros en grados universitarios de este tipo. Cuentan con convenio de prácticas con más de 250 empresas del sector TIC, además de ofrecer un trato personalizado y diferentes facilidades para el pago de los estudios.

“Es un centro conectado con el sector profesional y las demandas del mercado laboral. Se trabaja con metodología ‘learning-by-doing’, con proyectos basados en casos reales”, señalan. La muestra de ello es que un porcentaje elevado de sus profesores son profesionales en activo en el sector (programadores, diseñadores, artistas, compositores…) que aportan su ‘know-how’ al alumnado. “Esto es especialmente importante en las salidas profesionales artísticas dónde la experiencia de primera mano del profesor con el sector favorece las perspectivas del alumno”, aseguran.