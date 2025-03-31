Vacaciones de primavera
¿Cuándo es Semana Santa 2026? Fechas y calendario
El calendario lunar determina las fechas de la Semana Santa, el Carnaval y el Miércoles de Ceniza
Al pensar en el calendario laboral del 2026, una de las primeras dudas que surgen en estas fechas es cuándo es Semana Santa. Este año, las vacaciones de primavera llegarán a finales del mes de marzo.
Gran parte de la población aprovecha estas fechas para salir de la ciudad, hacer una escapada y dirigirse a segundas residencias o lugares de descanso.
Días de Semana Santa en 2026
Las fechas de la Semana Santa se determinan a partir del calendario lunar. Así, el domingo posterior a la primera luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte es el Domingo de Pascua (también llamado de Gloria o de Resurrección), que puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. A partir de ahí se distribuyen el resto de fechas, que en 2026 quedan así:
- Domingo de Ramos: 29 de marzo.
- Lunes Santo: 30 de marzo.
- Martes Santo: 31 de marzo.
- Miércoles Santo: 1 de abril.
- Jueves Santo: 2 de abril.
- Viernes Santo: 3 de abril.
- Sábado Santo: 4 de abril.
- Domingo de Resurrección: 5 de abril.
- Lunes de Pascua: 6 de abril.
Partiendo del Domingo de Pascua también se fijan los días de Cuaresma y, en consecuencia, del Carnaval. La Cuaresma, que consta de 40 días, empieza el Miércoles de Ceniza -que en 2026 será el 18 de febrero- y termina el Jueves Santo -2 de abril- (los domingos no se incluyen). Por tanto, el sábado de Carnaval será el 14 de febrero.
Unificar fechas
El cambio de las fechas de Semana Santa afecta a la actividad económica, el turismo, el comercio y el calendario escolar. Esta inestabilidad acabaría si saliera adelante el plan del papa Francisco de establecer una fecha fija para la Pascua (el segundo o el tercer domingo de abril), para que deje de depender de conjunciones astrales.
El propósito del ex-Pontífice, que falleció el 21 de abril, justo al acabar la Semana Santa del año pasado -el día 20 fue Domingo de resurrección-, es unificar la fecha católica de esta festividad con la de los ortodoxos, separados de Roma desde el siglo XI.
La iniciativa, que parece encallada pese a haber recibido el respaldo de varios obispos españoles, supondría un cambio que se notaría en la vida de millones de personas.
