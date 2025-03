Consum pide a los usuarios de su app que cambien su contraseña por un ciberataque

La empresa de supermercados Consum ha notificado una intrusión parcial en la base de datos de su aplicación, Mundo Consum, y asegura que los usuarios que utilizan esta app pueden haber visto vulnerados algunos datos personales, como el nombre y apellido o el correo electrónico.

Consum ha informado que el acceso ilegal se identificó y neutralizó rápidamente y que no se han visto comprometidos datos bancarios ni los datos de la tienda online. Aun así, como medida de prevención y para reforzar la seguridad, la empresa aconseja a los usuarios de la aplicación que cambien su contraseña cuando vuelvan a acceder a Mundo Consum. Esta aplicación sirve para utilizar cheques de ahorro y descuentos personalizados.

Consejos importantes

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya recuerda que si tus datos personales se han visto comprometidos, es muy posible que sufras intentos de ciberestafa a través de mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas o mensajes a través de aplicaciones de mensajería. Nunca deben compartirse datos personales o bancarios ni códigos de verificación si no el usuario no está absolutamente seguro de que el sitio web es legítimo.

¿Cómo crear una contraseña segura?

Algunos consejos básicos para crear contraseñas seguras son: usar combinaciones largas, como mínimo de 8 caracteres; combinar mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales; no utilizar nunca palabras ni frases con información personal. Otra recomendación es no reutilizar las contraseñas en varias cuentas, dado que no podemos descartar que alguna de nuestras claves acabe filtrada en internet y, por tanto, podrían quedar comprometidas todas las cuentas.

Hay que utilizar una contraseña segura y única cada vez, para lo que puede ser muy útil utilizar un gestor de contraseñas. Tampoco es recomendable guardar las contraseñas en nuestro navegador porque cualquier persona que acceda al dispositivo podrá consultarlas sin obstáculo alguno.