Certificado de retenciones para la Renta 2024: ¿cómo solicitarlo?

Un elemento imprescindible para hacer la declaración de la renta son los datos fiscales, que son todos aquellos con trascendencia impositiva de los que dispone la Agencia Tributaria (retenciones, ingresos, etcétera). Se puede acceder a los mismos en la web de la Agencia Tributaria de cara a la declaración.

Este 2 de abril comienza la campaña de la Renta anual. Por ello, Hacienda ya ha compartido a través de su página oficial y sus redes sociales algunos consejos y errores que no hay que cometer a la hora de realizar la declaración este año.

A través de Twitter, la Agencia Tributaria ya ha publicado que los españoles tienen activado desde el mes de marzo el simulador Renta Web Open. La finalidad de esta herramienta es consultar los datos fiscales del año 2024 y así hacer una estimación aproximada de si saldrá a pagar o a devolver.

Es importante tener en cuenta que los ingresos anuales se pueden consultar mediante el certificado de retenciones del IRPF, el cual puede obtenerse en la empresa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) si corresponden de la prestación contributiva por desempleo o de la Seguridad Social, cuando se trate de pensiones contributivas.

Este documento indica las retenciones que se nos han aplicado durante el ejercicio fiscal, o lo que es lo mismo, lo que ya se ha abonado a Hacienda por las retenciones mes a mes que se aplican en la nómina. En caso de ser autónomo, son las retenciones que se aplican en las facturas.

Sirve también como comprobante y es imprescindible para realizar la declaración de la Renta. La obligatoriedad de emisión de este certificado viene regulado en la Ley del IRPF en el artículo 108.3. Se emite, además, cada año al cierre de cada ejercicio económico ya que las empresas informan a la Agencia Tributaria y así es como la administración tiene los datos en el momento de hacer la declaración.

Muchas empresas suelen enviarlo la semana en la que empieza la campaña de la Renta. De hecho, los empleadores están obligados a emitir y facilitar dicho certificado a sus empleados y se expone a sanciones por no hacerlo.

Si por cualquier circunstancia no tienes este documento, bien porque ya no tienes relación con la empresa y no te lo han enviado o bien porque simplemente no lo has recibido, debes acudir al departamento correspondiente o ponerte en contacto con la empresa para que te lo envíen. Con esta comunicación es suficiente ya que están obligados a facilitar este dato.

No obstante, también hay otra opción. El certificado de retenciones del IRPF se puede obtener desde la página web de la AEAT. Entrar mediante Certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve PIN o mediante el número de referencia facilitado previamente por la Agencia Tributaria. Acceder a 'Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IRPF' y solicitar. En el caso de tener que pedirlo en el SEPE por haber cobrado prestaciones, el proceso es el mismo desde la página web de esta administración.