¿Qué pasa si no hago ni presento la declaración de la renta 2025?

El pasado lunes, 30 de junio, finalizó el plazo oficial para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Esta declaración incluye todos los ingresos que obtuviste durante el año pasado.

Es importante recordar que, por norma general, todos los trabajadores por cuenta ajena que superaron los 22.000 euros brutos anuales en rendimientos del trabajo durante 2023 estaban obligados a presentarla.

Si no has cumplido con esta obligación fiscal, te expones a sanciones y recargos por parte de la Agencia Tributaria (Hacienda). Es fundamental estar al día con tus deberes fiscales para evitar problemas ya que hacer la declaración fuera de plazo puede acarrear sanciones económicas. Estas penalizaciones dependerán de si el resultado es a pagar o a devolver, del tiempo de retraso y de si la presentación se hace voluntariamente o tras un requerimiento de Hacienda.

La multa en caso de que la declaración salga a devolver

Presentar la declaración de la renta fuera de plazo, si sale a devolver, puede implicar multas que varían desde los 100 euros hasta el 150% de la cantidad adeudada a Hacienda. Sin embargo, la cantidad será inferior en caso de presentarse voluntariamente. Si es Hacienda quien avisa del incumplimiento, la multa será superior.

La multa si la declaración sale a pagar

En caso de retraso en la presentación de la declaración si esta resulta a pagar, la sanción varía según el tiempo transcurrido. Hasta tres meses después del plazo, se aplica un 5 % adicional sobre el importe debido; entre tres y seis meses, el recargo asciende al 10 %; de seis a doce meses, sube al 15 %, y si pasa de un año, se incrementa un 20 %, sumando además intereses de demora del 3,75 %. Todo esto, en caso de que presentes la declaración de manera voluntaria.

En caso de que sea Hacienda quien detecte el retraso y te lo notifique, las penalizaciones son más severas. Se aplicará un recargo por apremio del 20 % (o del 10 % si se paga pronto), intereses de demora ajustados al interés legal del dinero con un incremento del 25 % y, en algunos casos, una sanción que puede oscilar entre el 50 % y el 150 % del importe adeudado, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

¿Qué personas están exentas de hacer la declaración de la Renta?

Hay algunos trabajadores que no están obligados a realizar la declaración de la Renta. En concreto, no están obligados a presentar la declaración quienes hayan obtenido rendimientos del trabajo de hasta 22.000 euros si provienen de un solo pagador, o si se trata de prestaciones pasivas con retenciones establecidas por la Agencia Tributaria.

Si hay más de un pagador y el segundo supera los 1.500 euros anuales, el límite baja a 15.876 euros. También deben declarar quienes perciban pensiones compensatorias, rentas sin obligación de retención o ingresos sujetos a un tipo fijo de retención.

Para rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales, el límite es de 1.600 euros si están sujetos a retención, excluyendo ciertos reembolsos de IIC. Además, si los ingresos provienen de rentas inmobiliarias imputadas, Letras del Tesoro o ayudas públicas, también aplican estos límites.

También, quienes obtengan rendimientos del trabajo, capital o actividades económicas no sujetos a RETA o RETM, así como ganancias patrimoniales, no tendrán que declarar si sus ingresos no superan los 1.000 euros o si las pérdidas patrimoniales son inferiores a 500 euros.

Calendario de la Renta 2025

Según establece la Agencia Tributaria, estas son las fechas para presentar la declaración de la Renta 2024:

Online: del 2 de abril al 30 de junio de 2025 .

del . Teléfono: del 6 de mayo al 30 de junio de 2025 .

del . Presencial: del 2 al 30 de junio de 2025.

Aquellos trabajadores que no lleven a cabo la declaración dentro del plazo mencionado recibirán duras sanciones por parte de la Agencia Tributaria, cuyas cuantías oscilarán entre el 5 y el 20% en función de la situación y la demora.

En cambio, aquellos trabajadores que no hayan pagado el importe correspondiente antes del 1 de julio recibirán sanciones de hasta el 20%:

Presentar la declaración antes del requerimiento de la Agencia Tributaria: sanción del 5%

del requerimiento de la Agencia Tributaria: sanción del Presentar la declaración con una demora de tres meses : sanción del 10%

: sanción del Presentar la declaración con una demora de entre seis y 12 meses desde el final del plazo: sanción del 15%

desde el final del plazo: sanción del Presentar la declaración con una demora de más de un año respecto al final del plazo: sanción del 20%, a la cual habría que añadir intereses.

Además de todas estas multas, los contribuyentes también pueden recibir otras penas por cometer errores en el cálculo de ingresos declarados, realizar pagos incorrectos, no indicar el Número de Identificación Fiscal (NIF) o incluir deducciones y documentos falsos.