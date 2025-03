España triunfa en las patentes europeas pero sigue sin adherirse a la tramitación unitaria por motivos lingüísticos

España registra el mayor crecimiento de Europa en solicitudes de patentes europeas, con un aumento del 44% desde 2015. El dato es una muestra de que existe un entorno positivo para el desarrollo y progreso científico y tecnológico. Sin embargo, España decidió descolgarse del sistema de la patente unitaria europea, que entró en vigor en junio de 2023, con la excusa de que el español no había sido elegido lengua vehicular para las peticiones de protección de las innovaciones. Este nacionalismo lingüístico ha derivado curiosamente en un relativo éxito del sistema administrativo dual español, por el que se aceptan las patentes europeas pero se mantiene la independencia en este campo administrativo.

Los datos de la Oficina Europea de Patentes (OEP) dados a conocer este martes apuntan a que Catalunya lidera el ránking regional de solicitudes de patentes, con un total de 724 en 2024. Barcelona ocupa la primera posición de ciudades que más solicitudes realizaron ante la OEP, con 331 registros. Las empresas e inventores españoles presentaron 2.192 solicitudes de patentes europeas en 2024, el 3% más que en 2023. Más de la mitad (el 50,7% de los titulares de patentes en España solicitaron también la patente unitaria europea, muy por encima de la media de la UE (37,3%). La reivindicación de independencia en la gestión de patentes e invenciones que abandera España (con Croacia y Polonia) se ha traducido en mayor actividad de petición de patentes.

Según un reciente informe del bufete de abogados Pérez Llorca, firmado por los asociados Joaquín Rovira e Irene Ortega, "al ser un Estado contratante del OEP, basta con validar en España cualquier patente europea concedida conforme a la OEP para que surta efectos en el territorio español. Por tanto, el titular de una patente europea con efecto unitario puede en cualquier caso proteger su título en España si solicita su validación. De esta forma, lejos de perder influencia en el mercado, España puede contar con una posición estratégica para las empresas al percibirse como una jurisdicción alternativa al Tribunal Unificado, evitando así jugarse todo “a una sola carta”".

Ventajas para España

La lengua más común a la que se traducen las patentes en Europa es el español. Según los expertos de Pérez Llorca, España es percibida como una jurisdicción atractiva para litigar sobre las patentes europeas: "No solo cuenta con tribunales especializados y los servicios legales suponen un menor coste que en otros países de la UE, sino que, con la llegada del Tribunal Unificado, los titulares -por lo general- han optado por mantener una jurisdicción a salvo de una eventual decisión indeseada en materia de validez. Además, no podemos olvidar que los españoles, de estar interesados en validar sus títulos en otras jurisdicciones, podrán seguir beneficiándose del nuevo sistema y solicitar el efecto unitario de sus patentes europeas, mientras que, de lo contrario, muchos emprendedores nacionales -cuyo interés radique únicamente en el mercado nacional- se verían innecesariamente afectados por verse forzados a analizar patentes redactadas en idioma extranjero". Paradójicamente, las ventajas que tiene para España el hecho de no formar parte del sistema de patente unitaria hacen poco probable que se sume a corto plazo al sistema, salvo cambios en la organización general del sistema.

Impulso de la I+D

En cualquier caso, el sistema de patente unitaria sigue ganando impulso. Para António Campinos, presidente de la OEP, "a pesar de las incertidumbres políticas y económicas, las empresas e inventores europeos solicitaron más patentes el año pasado, lo que pone de manifiesto su capacidad tecnológica y su continua inversión en I+D". "Para seguir siendo competitiva a nivel mundial, Europa debe mejorar su ecosistema de innovación y ayudar más a los inventores para que estos puedan mejorar y comercializar sus invenciones, especialmente en áreas esenciales como las tecnologías verdes, la Inteligencia Artificial (IA) y los semiconductores", añade Campinos.

La Catalunya más innovadora

Catalunya mantuvo en 20224 una firme posición en innovación, ocupando el puesto número 18 entre las regiones de la UE en solicitudes de patentes europeas. Concretamente, en Catalunya el sector con mayor número de solicitudes de patentes fue el farmacéutico, seguido del de tecnología médica y biotecnología. En Madrid, el sector farmacéutico también se situó a la cabeza, pero el de transporte ocupó el segundo lugar, seguido de la biotecnología. En el País Vasco, la mayoría de las solicitudes provinieron del sector de maquinaria, aparatos y energía eléctrica, con el transporte en segundo lugar y la ingeniería civil en tercer puesto. Estas cifras reflejan las especialidades industriales y científicas de cada región, destacando sus puntos fuertes en diferentes áreas de innovación.

Principales patentadores

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) continúa siendo el principal solicitante de patentes procedentes de España en la OEP. En 2024, las universidades y los centros públicos de investigación con mayor número de solicitudes de patentes presentaron en conjunto más de 100 solicitudes. Entre las empresas privadas, Amadeus se situó como la empresa con mayor número de solicitudes, presentando 43 solicitudes de patentes europeas, seguida de la Fundación Tecnalia Research & Innovation (24) y Telefónica (21). Otras empresas destacadas son Autotech Engineering (21 solicitudes), y dos recién llegadas al ranking, la madrileña Horse Powertrain Solutions (19), que desarrolla motores de combustión interna de bajas emisiones y sistemas híbridos, y el proveedor Ficosa Automotive (17).

Farmacia, el más importante

Para España, el campo tecnológico con mayor número de solicitudes de patentes en Europa (221) fue de nuevo el farmacéutico, con un aumento del 11,6% respecto a 2023. La tecnología médica y la biotecnología comparten el segundo puesto, con un total de 163 solicitudes de patentes cada una, lo que refleja un crecimiento anual del 14% y el 8,7%, respectivamente. El sector de las biociencias, que engloba los tres campos mencionados, sigue representando casi una cuarta parte de todas las solicitudes de patentes europeas procedentes de España.

Automoción

El sector del transporte, que incluye la automoción, registró el mayor crecimiento interanual de invenciones españolas en 2024, con un aumento del 30,7% respecto al año anterior, asegurándose el cuarto puesto, con un total de 149 solicitudes. Por otro lado, el sector de maquinaria, aparatos y energía eléctrica -que incluye las invenciones relacionadas con tecnologías de energías limpias como las baterías- ocupó el quinto lugar, con 134 solicitudes de patentes, lo que representa un descenso del 13%.

Clasificación mundial

Estados Unidos mantuvo su posición como principal país de origen de las solicitudes de patentes europeas, seguido de Alemania, Japón, China y la República de Corea. Los estados miembros de la OEP representaron el 43% de las solicitudes europeas en 2024, mientras que el 57% procedían de fuera de Europa. España ocupa el puesto número 15, dentro de los 20 primeros.

Suscríbete para seguir leyendo