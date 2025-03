Buenas noticias para los jubilados: así quedan los precios para acompañantes en los viajes del Imserso

El Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) representa una iniciativa valiosa, diseñada para ofrecer a los pensionistas y personas mayores residentes en España la oportunidad de disfrutar de vacaciones a precios considerablemente reducidos. Estos viajes, subvencionados por el gobierno, permiten a este sector de la población explorar diversos destinos dentro del territorio nacional, fomentando el envejecimiento activo, el bienestar social y la mejora de la calidad de vida. La posibilidad de viajar a un coste accesible es un alivio para muchos, especialmente en tiempos de incertidumbre económica, y permite a las personas mayores disfrutar de experiencias enriquecedoras y significativas.

Para acceder a estos beneficiosos viajes, el Imserso establece una serie de requisitos específicos que los solicitantes deben cumplir. Estos criterios están dirigidos a garantizar que el programa beneficie principalmente a aquellos que más lo necesitan y se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. En términos generales, los requisitos se centran en la situación de jubilación o en la edad, buscando abarcar un amplio espectro de la población mayor.

Así, pueden participar en el programa aquellos que sean pensionistas de jubilación, quienes perciban una pensión de viudedad a partir de los 55 años, o aquellos que reciban una pensión por otros conceptos de la Seguridad Social y tengan 60 años o más. Esta última categoría incluye a beneficiarios de pensiones por incapacidad permanente. También pueden acceder al programa las personas que sean beneficiarias de una prestación o subsidio por desempleo, siempre que tengan 60 años o más. Por último, aquellos que sean asegurados o beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social y tengan 65 años o más cumplen también con los requisitos.

De otros países europeos

Un aspecto importante a destacar es que el programa no se limita únicamente a los residentes en España. El Imserso ha ampliado su alcance para incluir a personas que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente y residan en otros países europeos, como Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Esta expansión demuestra el compromiso del Imserso con la inclusión y la promoción del bienestar de las personas mayores, independientemente de su lugar de residencia.

En cuanto a los costos de los viajes, es importante tener en cuenta que estos varían en función de diversos factores, como la duración de la estancia, el destino elegido y la inclusión o no del transporte. Para la temporada 2024-2025, los precios oscilan entre los 124,68 euros y los 435,90 euros. No obstante, el Imserso contempla la posibilidad de reducir estos precios para aquellos participantes cuyos ingresos sean iguales o inferiores a la cuantía de las pensiones no contributivas, lo que garantiza que el programa sea accesible para aquellos con menos recursos económicos.

Una de las mayores ventajas que ofrece el Programa de Turismo del Imserso es la posibilidad de viajar acompañado. El beneficiario de una plaza puede incluir en su viaje a su cónyuge o pareja de hecho, así como a sus hijos con discapacidad igual o superior al 45%. En el caso del cónyuge o pareja de hecho, el precio del viaje será el mismo que el del beneficiario, es decir, se aplicarán los precios subvencionados por el Imserso. Además, el acompañante no estará sujeto a los requisitos de edad o jubilación, lo que facilita la participación de la pareja en esta experiencia.

Coste mayor

Sin embargo, en el caso de que el acompañante no sea el cónyuge o un hijo con discapacidad, deberá abonar la totalidad del viaje sin subvención. Esto implica un coste significativamente mayor, que podría incluso duplicar el precio del viaje para el beneficiario. Es importante tener en cuenta esta diferencia a la hora de planificar el viaje y considerar el presupuesto disponible.

En el caso de los hijos con discapacidad igual o superior al 45%, se aplica el mismo precio que para el beneficiario, siempre y cuando compartan habitación. No obstante, si se opta por habitaciones dobles de uso individual, que están sujetas a la disponibilidad de plazas, se deberá abonar un suplemento adicional.

Finalmente, es fundamental tener en cuenta los posibles gastos adicionales para los acompañantes, como el seguro de viaje. Si bien este seguro suele estar incluido para los beneficiarios de las plazas del Imserso, no siempre se incluye para los acompañantes, por lo que es importante verificar esta información y contratar un seguro adicional si fuera necesario.